Vôlei Master: Veja os primeiros classificados para a Superliga Master 2025 

O Brasília Vôlei está entre as equipes que asseguraram vaga para a aguardada Superliga Master 2025, conforme foi anunciado durante o Vôlei Master 2024. Este evento, considerado o maior do país em sua categoria, reúne mais de dois mil atletas distribuídos em 500 equipes, e é promovido pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Na última terça-feira, dia 19 de novembro, foram revelados os primeiros campeões da competição e os 18 times que avançam para a próxima fase. As atividades seguem até o sábado, 23 de novembro, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel, localizado em Saquarema.

Segundo Radamés Lattari, presidente da CBV, “desde 2023, o Vôlei Master tem funcionado como uma etapa classificatória para a Superliga Master. Essa ligação intensifica a competitividade e o entusiasmo do torneio. No primeiro dia das finais, equipes de sete estados diferentes conquistaram classificação, evidenciando o crescimento e a expansão da categoria Master em todo o Brasil. Nossa intenção é harmonizar esporte com saúde, competição com entretenimento, além de promover desenvolvimento e integração.”

As equipes que se destacaram no masculino 45+ incluem MundoVôlei CR (RJ), AMVP Master Maringá (PR), Brasília Vôlei (DF), Corinthians (SP) e Fluminense (RJ). No feminino 55+, os times Álvares Cabral (ES), AABB Beija Vôlei (DF), Light (RJ) e Fluminense (RJ) obtiveram sucesso. Já na categoria feminina 45+, as equipes classificadas são Minas Tênis Clube (MG), MVM Master Sul (SP), Mirim A Master (RJ) e ADV Jaraguá (SC). No masculino 35+, destacaram-se Union Santa Luzia (RJ), Corinthians (SP), Areina Sports (PR), DEC AABB (DF) e Light (RJ).

Essa competição reafirma seu papel não apenas como uma vitrine para talentos esportivos maduros, mas também como um agente propulsor de saúde e bem-estar através do voleibol.