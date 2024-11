Vôlei Master 2024 chega ao fim

O encerramento da 19ª edição do Vôlei Master, o mais prestigiado evento nacional de voleibol para veteranos, foi marcado por intensas competições e emoção neste sábado, 23 de novembro. Organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), o torneio ocorreu no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel, localizado em Saquarema. Durante os oito dias de evento, mais de 1.100 partidas, incluindo jogos de praia e quadra, foram disputadas, resultando na classificação de 33 equipes para a Superliga Master 2025.

Radamés Lattari, presidente da CBV, destacou a importância do evento ao afirmar: “O Vôlei Master representa uma grande satisfação para nós. A cada um dos mais de dois mil participantes, testemunhamos o amor inabalável pelo voleibol e o desejo por uma vida saudável. Mais do que isso, o esporte se mostra como um poderoso agente de transformação e conexão entre pessoas de todas as idades. Estamos ansiosos pela Superliga Master.”

Entre as equipes classificadas, destacam-se no feminino 55+, as equipes Union Santa Luzia (RJ), Corinthians (SP), Areina Sports (PR), DEC AABB (DF) e Light (RJ). No masculino 50+, os times classificados incluem Álvares Cabral (ES), AABB Beija Vôlei (DF), Light (RJ) e Fluminense (RJ). Outras categorias também definiram seus representantes, como MundoVôlei CR (RJ), VP Master Team (RJ) e AMVP Master Maringá (PR) no masculino 45+, e Resenha Raiz Vôlei (SC) e Brasília Vôlei 40 (DF) no masculino 40+.

Para mais detalhes sobre os resultados completos das competições de quarteto e duplas do vôlei de praia, os interessados podem acessar o site oficial da CBV. O evento reafirma a vitalidade do voleibol brasileiro em suas diversas categorias etárias, promovendo não apenas a competição esportiva, mas também a união e camaradagem entre atletas de todo o país.