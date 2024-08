Vôlei feminino de São Caetano enfrenta SESI Vôlei Bauru no Paulista

O tradicional vôlei feminino de São Caetano estreia no Campeonato Paulista contra o SESI Vôlei Bauru, no ginásio do SESI Vila Leopoldina, na capital, nesta sexta (16/8), às 18h, com entrada franca. Em casa, a primeira partida da Associação Atlética São Caetano acontecerá na sexta-feira (23) contra o Pinheiros, no Ginásio Milton Feijão.

O Paulista de vôlei feminino terá sete equipes: Associação Atlética São Caetano, Barueri Volleyball Club, Esporte Clube Pinheiros, Osasco São Cristóvão, Renasce Sorocaba, SESI Vôlei Bauru e Vôlei Louveira.

O treinador William Carvalho, o capitão da geração de prata do vôlei masculino brasileiro, vice-campeão olímpico em Los Angeles-1984, vice-campeão mundial e tricampeão pan-americano, acredita que o campeonato tende a ser bem disputado. “Para o vôlei feminino, depois das competições nacionais, o Paulista é o campeonato mais forte do Brasil”, complementou William, que também disputará com as meninas a Superliga B e os Jogos Abertos do Interior.

“A competição tem forças como o SESI Vôlei Bauru, nosso adversário na estreia, e será muito bom para a gente saber em que nível as meninas estão. O Paulista vai ser pedreira, com equipes fortíssimas, mas esperamos jogos mais equilibrados, com equipes mais parelhas, como Louveira e Sorocaba”.

JOGOS

Os jogos da AA São Caetano na fase de classificação do Campeonato Paulista são:

16/8 – 18h – SESI Vôlei Bauru x AA São Caetano – Sesi Vila Leopoldina – São Paulo

23/8 – 20h – AA São Caetano x Pinheiros – Ginásio Milton Feijão – São Caetano

30/8 – 20h – Osasco São Cristóvão x AA São Caetano – José Liberatti – Osasco

10/9 – 19h30 – AA São Caetano x Vôlei Louveira – Ginásio Milton Feijão – São Caetano

13/9 – 18h30 – AA São Caetano x Barueri Volleyball Club – Ginásio Milton Feijão – São Caetano

20/9 – 19h30 – Renasce Sorocaba x AA São Caetano – Sorocaba – SESI