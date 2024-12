Vôlei feminino da AA São Caetano estreia nesta quarta contra o Londrina Vôlei

O tradicional vôlei feminino da AA São Caetano faz sua estreia na Superliga B, contra o Londrina Vôlei, nesta quarta-feira (4/12), às 19h30, no Ginásio Milton Feijão, na Avenida Walter Tomé, 64, no Bairro Olímpico. O ingresso poderá ser adquirido pela plataforma Bilheteria Express – https://www.bilheteriaexpress.com.br/ – com os seguintes preços: Promocional: R$ 10,00 (até a véspera do jogo); meia-entrada: R$ 5,00; crianças até 5 anos não pagam e de 5 a 12 anos, pagam meia-entrada. Nos dias de jogos, a inteira custará R$ 20,00 e a meia-entrada R$ 10,00.

O vôlei feminino de São Caetano disputou todas as edições da Superliga, e nesta temporada estará na Superliga B. Serão 14 equipes na Superliga B, que disputarão partidas em turno único, e playoffs a partir das quartas-de-final, com oito equipes, no sistema melhor-de-duas partidas e golden set. A semifinal será em melhor-de-três partidas e a final em um único jogo. As duas melhores equipes se qualificam para a Superliga.

Dos 13 jogos da Associação Atlética São Caetano, na primeira fase, sete deles serão em casa, ao lado da torcida. “Precisamos dos torcedores pelo nosso objetivo de subir”, disse Kauany de Oliveira Fonseca, a Kau, ponta da equipe, que está treinando forte desde antes do Campeonato Paulista, sob o comando de William Carvalho.

“Estamos ansiosos pelo início da competição. A equipe está treinando bem, tenho um grupo bom e que está completamente focado nesta Superliga B e para conseguir uma dessas duas vagas e subir, que é o lugar de São Caetano, de grande tradição. Estou esperançoso pelo que estou vendo, pela entrega de todo mundo nos treinamentos”, ressaltou William Carvalho, mais conhecido como Capita, medalhista olímpico e em mundial da geração de prata do vôlei masculino, que colocou o vôlei do Brasil dentre os melhores do mundo.

TABELA

AA São Caetano na Superliga B

4/12/2024, quarta-feira, 19:30 – Associação Atlética São Caetano x Londrina Vôlei – Ginásio Milton Feijão, do Complexo Lauro Gomes (*)

12/12/2024, quinta-feira, 19:30 – Vôlei Louveira x AA São Caetano – Louveira (SP)

20/12/2024, sexta-feira, 19:30 – AA São Caetano x Ceará – Milton Feijão

10/1/2025, sexta-feira, 16 horas – Ascade Volleyball x AA São Caetano – Brasília (DF)

14/1/2025, terça-feira, 19:30 – AA São Caetano x Flamengo – Milton Feijão

17/1/2025, sexta-feira, 19:30 – Vôlei Pinhalzinho x São Caetano – Pinhalzinho (SP)

25/1/2025, sábado, 19 horas – AA São Caetano x Irati Vôlei/Vitaminas Neo Química (PR)

31/1/2025, sexta-feira, 19:30 – Vôlei Natal Desportivo x AA São Caetano – Natal (RN)

8/2/2025, sábado, 19:30 – AA São Caetano x Prefeitura de Chapecó/AVC/UNOESC – Lauro Gomes

12/2/2025, quarta-feira, 19:30 – Renascer Sorocaba x AA São Caetano – Sorocaba (SP)

15/2/2025, sábado, 19 horas – AA São Caetano x Tijuca Tênis Clube – Milton Feijão

22/2/2025, sábado, 19 horas – Curitiba Vôlei x AA São Caetano – Curitiba (PR)

28/2/2025, sexta-feira, 19 horas – AA São Caetano x Recife Vôlei – Milton Feijão