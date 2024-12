Voke envelopa trem da Linha 9-Esmeralda da CPTM em campanha de fim do ano 

A Voke, referência nacional em locação de hardware como serviço (HaaS) e na comercialização de equipamentos tecnológicos seminovos, acaba de lançar uma ativação especial e inédita: o envelopamento de um trem da Linha 9-Esmeralda da CPTM, em São Paulo.

Diariamente, cerca de 600 mil passageiros utilizam os vagões dessa linha, que agora recebem o visual nas cores rosa da Voke. A ação coincide com a recente inauguração de um quiosque da marca para venda de equipamentos seminovos no Shopping SP Market, localizado próximo à Estação Jurubatuba, também na Linha 9-Esmeralda, e busca impactar consumidores que estejam em busca de trocar seus devices no fim do ano.

Segundo João Lima, co-CEO da Voke, o envelopamento reforça os objetivos da companhia: “Queremos aproveitar a alta circulação de usuários do transporte público para destacar nosso compromisso de atingir 1 milhão de equipamentos locados até 2030 e promover o acesso à tecnologia de forma consciente.”

Anderson Varela, head de Marketing da Voke, ressalta o impacto da iniciativa: “O público passará a ter uma experiência integrada com a nossa marca. Seja pelo site de venda de equipamentos seminovos, pelo canal de locação para empresas ou, agora, de maneira física, com a exposição no trem e nas lojas dos shoppings Tatuapé e SP Market.”

A Voke, que encerra 2024 com resultados expressivos, planeja ampliar significativamente sua presença no varejo em 2025, consolidando sua posição como líder em soluções tecnológicas sustentáveis.