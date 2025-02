Voepass solicita tutela preparatória na Justiça para reestruturar dívidas

A Voepass, companhia aérea brasileira, anunciou nesta segunda-feira (3) que protocolou um pedido de tutela preparatória na Justiça de São Paulo, visando a reestruturação de suas dívidas de curto prazo e a reorganização do fluxo de caixa.

Este movimento é considerado um passo preliminar que pode culminar em um pedido formal de recuperação judicial. A empresa esclareceu que o objetivo da solicitação é renegociar suas obrigações financeiras e reordenar seus passivos.

Em comunicado oficial, a Voepass destacou que a situação financeira da companhia foi severamente afetada pela tragédia do voo 2283, que ocorreu em agosto de 2024, quando a aeronave, com 62 passageiros, caiu em uma área residencial em Vinhedo, interior paulista. Todos os ocupantes perderam a vida no acidente.

A Voepass ressaltou que, até meados de 2024, contava com uma malha aérea robusta e uma saúde financeira adequada para prosseguir com seus planos de expansão, os quais foram comprometidos após o desastre do voo 2283. A empresa também mencionou as dificuldades operacionais impostas pela pandemia, o aumento dos custos operacionais e os altos valores de leasing das aeronaves como fatores que contribuíram para sua atual situação.

Importante frisar que a iniciativa não inclui os processos relacionados às indenizações decorrentes do acidente. “A companhia permanece dedicada às negociações com as famílias das vítimas, buscando concluir esse processo da maneira mais rápida e satisfatória possível“, informou em nota.

Além disso, a Voepass garantiu que continuará priorizando o pagamento dos salários e benefícios de seus colaboradores normalmente. Os pagamentos por serviços prestados e produtos entregues a partir da data do protocolo do processo também serão honrados.

Por fim, a empresa afirmou que a operação regular e a venda de passagens não serão impactadas pela medida tomada.