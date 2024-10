Voepass escolhe novo executivo para área jurídica

A Voepass escolheu Luiz Claudio Aguiar para ocupar a diretoria jurídica da empresa. Ele substitui Eduardo Busch, demitido no início da semana.

De acordo com a Voepass, Aguiar tem “mais de 30 anos de experiência na área, ocupando cargos de liderança e de comitês executivos em companhias como Protege, Schahin, Algar, TAM / LATAM, Inframerica e grupo RTSC”.

Busch, que já foi o CEO da companhia, foi o quarto executivo a deixar a empresa no último mês.

Todas as saídas ocorreram após a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) intensificar a fiscalização sobre a empresa na sequência da queda de um de seus aviões em Vinhedo (SP), o que causou a morte de 62 pessoas.

O afastamento de Busch foi o mais impactante na Voepass, segundo pessoas ligadas à companhia afirmaram à Folha. Advogado, ele atuou como CEO da empresa pelos últimos sete anos até ser rebaixado para chefe da área jurídica em setembro.

A companhia aérea passa por uma reformulação desde que suas operações viraram alvo de escrutínio da Anac por causa do acidente do avião no interior de São Paulo.

Filho do fundador da Voepass e atual presidente, José Luiz Felício Filho decidiu reassumir a liderança executiva da empresa e reajustar procedimentos operacionais e de manutenção em meio à crise pós-acidente.

A reformulação fez três diretores caírem dos cargos em 25 de setembro. Foram afastados Eric Cônsoli (diretor de manutenção), Marcel Moura (operações) e David Faria (segurança operacional).