Você sabia que Ribeirão Pires possui uma empresa que faz festas para pet?

A necessidade de criar alimentos saudáveis para sua cachorrinha com restrições alimentares levou Kátia Gonçalves a fundar a “AUmiAU Confeitaria e Moda Pet”. O empreendimento, situado em Ribeirão Pires, destaca-se por oferecer festas de aniversário para pets, comidas e petiscos especializados, além de roupinhas exclusivas para animais, tudo com produção 100% artesanal.

Com um “CÃOdápio” aprovado por especialistas e festas com decoração temática, “AUmiAU” proporciona uma experiência única para tutores e seus pets, unindo saúde e diversão. A história da AUmiAU Confeitaria e Moda Pet começou quando Kátia adotou uma cachorrinha com alergia e dermatite atópica. “Eu queria muito dar biscoitinhos, mas ela não podia comer devido ao alto teor de corantes. Então, decidi fazer um curso de culinária voltado para comidinhas de cães e gatos e comecei a criar várias delícias para ela”, conta.

Com o passar do tempo, Kátia percebeu que sua iniciativa poderia beneficiar outras famílias que enfrentavam problemas semelhantes. “Como moramos longe dos nossos familiares, os convidados das nossas festas eram nossos bichinhos. Fiz uma mesa com diversas comidinhas para eles, como docinhos e croquetes, e percebi o quanto aquilo poderia ajudar outras famílias multiespécies que queiram eternizar momentos ao lado de seus pets”, relembra.

Assim, nasceu a AUmiAU, um lugar onde os pets podem comemorar seus aniversários com direito a decoração com bandeirinhas e chapéus. A confeitaria é registrada no Conselho Regional de Medicina Veterinária, garantindo a qualidade e segurança dos produtos oferecidos. O “CÃOdápio” inclui alimentos naturais e saudáveis, desenvolvidos sob a avaliação de zootecnistas e acompanhamento de médicos veterinários.

Além das festas, a AUmiAU oferece uma linha de moda pet, com roupinhas que aliam conforto e estilo. Kátia ressalta a importância de proporcionar momentos únicos e inesquecíveis entre tutores e seus pets, reforçando o vínculo afetivo e promovendo a saúde dos bichinhos.