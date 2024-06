Vocação oferece 80 vagas em curso de tecnologia para jovens em situação de vulnerabilidade

A Vocação, organização não governamental que promove a inclusão produtiva de jovens, qualificando-os e inserindo-os em oportunidades de trabalho e renda, foi selecionada para o edital “Juventude em Movimento”, uma iniciativa do Instituto Localiza que visa impulsionar projetos voltados à inclusão produtiva de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Com o aporte recebido, a instituição anuncia a abertura de 80 vagas para o “Código da Transformação”

Trata-se de um projeto que nasceu com o objetivo de preparar jovens de 15 a 29 anos para o mercado de tecnologia. Disponível na modalidade EAD e presencial, o curso conta com um conteúdo programático abrangente, cobrindo diversos temas voltados à tecnologia da informação, como metodologias ágeis e programação, incluindo a linguagem Python. As inscrições estão abertas até o dia 18 de julho, com início das aulas dia 22 de julho.

Com o crescimento acelerado do setor de TI no Brasil, capacitar jovens nessa área é fundamental para atender às demandas do mercado de trabalho e contribuir para a redução da desigualdade social. Por meio de programas como o que a Vocação oferece, os jovens são preparados para carreiras promissoras, com perspectivas de estabilidade financeira. De acordo com a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), estima-se a criação de 350 mil novas vagas em tecnologia este ano, o que demonstra a grande oportunidade de ingresso na profissão.

“Acreditamos que a especialização em tecnologia é um caminho para a inclusão produtiva. Ao oferecer qualificação profissional a jovens em situação de vulnerabilidade social, por meio de iniciativas como o Código da Transformação, contribuímos para que eles superem a desigualdade e alcancem a independência financeira, melhorando suas vidas e a de suas famílias. Isso colabora com a construção de uma sociedade mais inclusiva e sustentável”, afirma Josmael Castanho, diretor geral da Vocação.

Mais sobre o Código da Transformação

O programa formativo, com carga horária de 160 horas, tem duração de quatro meses e conta com quatro turmas, cada uma com até 20 alunos. Os encontros acontecem de forma presencial e EAD. Na versão in loco, os participantes recebem vale-transporte e lanche, e as aulas são ministradas nas unidades da Vocação situadas na Cidade Júlia e Icaraí.

A formação no Código da Transformação é dividida em módulos, cada um focando em um aspecto específico da tecnologia. A grade curricular inclui variáveis, operadores, entrada e impressão de dados, estrutura de controle, metodologias ágeis, estrutura de dados, manipulação de arquivos de texto, strings, funções e banco de dados. Além do conteúdo técnico, o curso também destaca habilidades interpessoais, como resolução de problemas, pensamento crítico e trabalho em equipe.

Banco de talentos Vocação

Após a formação, os jovens têm suporte contínuo, visando prepará-los para o ambiente de trabalho e o crescimento profissional. Um exemplo disso é o banco de talentos da Vocação, que tem como objetivo conectá-los às oportunidades profissionais, encaminhando-os para vagas de emprego de acordo com a disponibilidade e o perfil de cada um.

Para mais informações e inscrições, clique aqui.