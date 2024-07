Vocação oferece 40 vagas para cursos gratuitos em Web Designer e Recursos Humanos 

A Vocação — organização não governamental que promove a inclusão produtiva de jovens, qualificando e inserindo-os em oportunidades de trabalho e renda —, em parceria com o FUMCAD, oferece 40 vagas para os cursos de Web Designer e Assistente de Recursos Humanos. Os cursos, ― que possuem carga horária de 164h e são 100% presencial ―, abordam os principais temas dos setores e são direcionados a jovens de 15 a 17 anos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

As inscrições estão abertas até o dia 16 de agosto, com o início das aulas dia 19 do mesmo mês. A iniciativa integra o projeto “Trabalho em Ação”, que tem como objetivo orientar jovens e adolescentes em suas trajetórias profissionais, preparando-os gradualmente para o ingresso no mercado de trabalho. Durante os módulos dos cursos, eles também são preparados para os processos seletivos e recebem mentoria profissional.

“A parceria com o FUMCAD nos permite desenvolver os jovens para oportunidades de emprego e renda, combatendo a desigualdade social. O nosso objetivo é que cada um deles entre no mercado de trabalho e se torne protagonista do seu próprio futuro, por isso o projeto contempla o desenvolvimento de habilidades técnicas e socioemocionais. Com o tempo e a experiência, sabemos que eles poderão progredir para funções com cargos maiores nas áreas de Web Designer e Recursos Humanos”, afirma Josmael Castanho, diretor geral da Vocação.

Projetos como esse podem transformar a vida dos jovens, tendo em vista que muitos não têm oportunidades. A pesquisa realizada pelo Movimento Juventudes Potentes, articulada pela United Way Brasil, mostra a realidade de jovens em situação de vulnerabilidade nas regiões leste e sul de São Paulo. O estudo revelou que a falta de acesso à informação, qualificação e experiências profissionais são os principais desafios enfrentados por eles na busca por emprego. No Brasil, existem 8,6 milhões de jovens que não estão estudando nem trabalhando, dos quais 5,4 milhões nem sequer procuram emprego, segundo dados do Ministério do Trabalho.

Sobre os cursos

Os cursos de Web Designer e Assistente de Recursos Humanos possuem carga horária de 164h, com duração de até 16 semanas. Ao todo, serão disponibilizadas duas turmas com até 20 alunos. Os encontros acontecem de forma presencial, sendo três deles na unidade do Campo Limpo, zona sul de São Paulo.

No curso de Web Design serão abordados temas voltados para a informática básica, HTML, CSS, JavaScript, bibliotecas e frameworks, UI/UX, edição de imagens bitmap e vetoriais. Já no de Recursos Humanos os participantes aprenderão sobre recrutamento, seleção, departamento pessoal, folha de pagamento, treinamento, desenvolvimento profissional, higiene, saúde e segurança do trabalho, rescisão de contrato de trabalho e informática aplicada às atividades de RH.

Banco de Talentos

Após a conclusão do curso, os jovens passam pelo processo de alinhamento de perfil, preparando-os para o ambiente de trabalho e o crescimento profissional. Por meio do banco de talentos da Vocação, os participantes são cadastrados e encaminhados para oportunidades de trabalho de acordo com a disponibilidade dos parceiros da instituição.

Para mais informações e inscrições, clique aqui.