Vocação é a primeira ONG do país a inserir robô pedagógico em projeto socioeducativo

A Vocação, organização não governamental que atua há mais de 50 anos no combate às desigualdades sociais, torna-se pioneira ao incorporar o robô pedagógico RoPE em suas atividades socioeducativas. Desenvolvido no Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação (Lite), da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), em Santa Catarina, o RoPE é um brinquedo pedagógico que já beneficiou mais de 3,5 mil crianças em cinco estados brasileiros. Agora, integrado ao projeto Crê-Ser, da Vocação, o robô abre novas possibilidades para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes atendidos pela instituição.

“A inserção do RoPE reafirma o nosso compromisso com a inovação e a inclusão, trazendo uma abordagem transformadora para a experiência socioeducativa do projeto Crê-Ser, além de marcar um avanço na história da Vocação como líder em iniciativas pioneiras no terceiro setor. Nosso objetivo é garantir que cada criança tenha acesso ao máximo potencial de aprendizado e participação cidadã”, afirma Josmael Castanho, diretor geral da Vocação.

Em março deste ano, a equipe pedagógica da Vocação recebeu treinamento da equipe da Univali para usar a ferramenta, ajustando-a para estimular a criatividade, o desenvolvimento e a cidadania das crianças atendidas. No mês seguinte, cerca de 300 crianças e adolescentes, entre 6 e 14 anos, começaram a explorar o pensamento computacional por meio do RoPE.

RoPE na prática

Apenas dois meses após a introdução do RoPE, as crianças já demonstram sinais de amadurecimento e maior engajamento. O robô auxilia na compreensão de conceitos complexos e incentiva a colaboração, resultando em um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e inclusivo.

“Por meio do robô, as atividades do Programa Crê-Ser ganharam um novo estímulo, promovendo a autonomia, resolução de problemas, criatividade e liderança. Essa ferramenta inovadora reforça o compromisso da Vocação em proporcionar experiências enriquecedoras e impactantes para as crianças e jovens atendidos. O uso do RoPE como suporte nas atividades fortalece ainda mais a abordagem pedagógica da organização, contribuindo para a formação integral desses indivíduos”, explica Paulina Christov, gerente pedagógica da Vocação.

De acordo com o professor André Luis Alice Raabe, idealizador do RoPE, o sucesso da implementação do robô nas atividades do projeto da Vocação está diretamente ligado à capacitação dos profissionais envolvidos. “Observamos que o treinamento dos educadores influencia diretamente em sua percepção sobre as inúmeras possibilidades oferecidas pela ferramenta e como ela poderá auxiliá-los nas atividades desenvolvidas com as crianças e adolescentes”, destaca.

Para o especialista, atingir as crianças da capital paulista mostra a expansão da pesquisa realizada pela Univali. “Há alguns anos, o RoPE supera barreiras e leva a produção científica para além da Universidade. Ver este projeto, nascido em um laboratório, tomar forma e impactar tantas vidas é gratificante”, acrescenta.

Saiba mais sobre o RoPE

Desenvolvido por pesquisadores da Univali, no Laboratório de Inovação Tecnológica (Lite), o RoPE é um brinquedo de madeira projetado para introduzir crianças, a partir dos 3 anos, no aprendizado de matemática e lógica de programação. De forma lúdica, ao utilizar a ferramenta, os usuários são desafiados a resolver problemas e, deste modo, desenvolver aspectos importantes, como o pensamento computacional e a criatividade.

Baseado nos resultados apresentados por diversos estudos acadêmicos que, por sua vez, analisaram a experiência de utilização da ferramenta em ambiente escolar, ao longo dos anos o RoPE foi aprimorado para atender diversas demandas pedagógicas. Nos últimos 10 anos, já atendeu mais de 3,5 mil crianças e jovens nos Estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco. Neste período, o projeto também foi responsável pela capacitação de mais de 300 profissionais da educação infantil, de 60 escolas das redes pública e privada.

Em 2018, a iniciativa recebeu investimento para a criação da empresa SmartFun, numa parceria com estudantes formados pelos cursos de mestrado e de graduação da Univali. Desde então, a empresa e a Univali atuam em uma parceria acadêmica. Mais detalhes sobre o RoPE, podem ser obtidos em Link.

Sobre a Vocação

Há mais de 50 anos, a Vocação busca combater desigualdades sociais ao despertar vocações para transformar vidas. A ONG foi idealizada por empresários paulistanos que compreenderam a necessidade de criar iniciativas de fortalecimento de territórios por meio da preparação e apoio de lideranças comunitárias, fundando a Ação Comunitária do Brasil, hoje, Vocação. Desde então, a organização passou a atuar de forma colaborativa, reunindo diversas organizações e empresas, o que sustentou e permitiu a ampliação de sua atuação. Hoje em 13 estados e 135 cidades do Brasil, essa rede viabiliza seu ecossistema de inclusão produtiva de jovens, qualificando e inserindo-os em oportunidades de trabalho e renda. Há seis anos consecutivos está entre as 100 melhores ONGs do Brasil pelo ranking do Instituto Doar, referência no terceiro setor. Para mais informações, acesse www.vocacao.org.br.