VMA 2024: MTV anuncia indicados para categorias com votação nas redes sociais

A MTV acaba de anunciar quatro categorias para o MTV VMA 2024: “Música do Verão” – apresentada por Hilton, “Melhor Banda” e duas novas categorias, “Performance Mais Icônica do VMA” e “Melhor Vídeo Viral”. Toda a votação será realizada nos stories do perfil do Instagram @MTV. Sob o comando de Megan Thee Stallion, o MTV VMA 2024 retornará a Nova York, diretamente da UBS Arena, na quarta-feira, 11 de setembro.

Melhor Vídeo Viral

Os fãs poderão votar na nova categoria que celebra vídeos e/ou músicas de artistas que inspiraram as fanbases a gerar conteúdos incríveis relacionados ao vídeo e/ou música a partir do de 2 de setembro, nos stories do perfil do Instagram @MTV (1 única rodada no estilo “toque para votar”). A votação se encerra no dia 3 de setembro.

Os indicados são:

– Beyoncé – “TEXAS HOLD ‘EM” – Parkwood Entertainment / Columbia Records

– Camila Cabello ft. Playboi Carti – “I LUV IT” – Geffen / Interscope Records

– Chappell Roan – “HOT TO GO!” – Amusement Records / Island Records, uma divisão da UMG Recordings, Inc.

– Charli xcx – “Apple” – Atlantic Records

– Megan Thee Stallion ft. Yuki Chiba – “Mamushi” – Hot Girl Productions

– Tinashe – “Nasty” – Nice Life Recording Company

Melhor Banda

A votação dos fãs para o grupo favorito em todos os gêneros começará ao na terça-feira, 3 de setembro, nos stories do perfil do Instagram @MTV (com 2 rodadas eliminatórias e a última rodada no estilo “toque para votar”). A votação se encerra no dia 6 de setembro.

Os indicados são:

– *NSYNC – RCA Records

– Coldplay – Atlantic Records

– Imagine Dragons – KIDinaKorner / Interscope Records

– NCT Dream – SM Entertainment / Virgin Music Group

– NewJeans – ADOR / Geffen Records

– SEVENTEEN – PLEDIS Entertainment / Geffen Records

– TOMORROW X TOGETHER – BIGHIT MUSIC / IMPERIAL / Republic Records

– Twenty One Pilots – Fueled By Ramen

Música do Verão – apresentada por Hilton

A votação dos fãs para a música do verão 2024 começará na sexta-feira, 6 de setembro, nos stories do perfil do Instagram @MTV (com 3 rodadas eliminatórias e a última rodada no estilo “toque para votar”). A votação se encerra no dia 10 de setembro.

Os indicados são:

– Ariana Grande – “we can’t be friends (wait for your love)” – Republic Records

– Benson Boone – “Beautiful Things” – Night Street Records, Inc. / Warner Records

– Billie Eilish – “BIRDS OF A FEATHER” – Darkroom / Interscope Records

– Chappell Roan – “Good Luck, Babe!” – Amusement Records / Island Records, uma divisão da UMG Recordings, Inc.

– Charli xcx & Billie Eilish – “Guess featuring Billie Eilish” – Atlantic Records

– Eminem – “Houdini” – Shady / Aftermath / Interscope Records

– Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – “Like That” – Wilburn Holding Co. / Boominati / Epic / Republic

– GloRilla, Megan Thee Stallion – “Wanna Be” – CMG / Interscope Records

– Hozier – “Too Sweet” – Columbia Records

– Kendrick Lamar – “Not Like Us” – pgLang, sob licença exclusiva da Interscope Records

– Post Malone ft. Morgan Wallen – “I Had Some Help” – Mercury / Republic / Big Loud

– Sabrina Carpenter – “Please Please Please” – Island

– Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)” – American Dogwood / EMPIRE

– SZA – “Saturn” – Top Dawg Entertainment / RCA Records

– Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight” – Republic Records

– Tommy Richman – “MILLION DOLLAR BABY” – ISO Supremacy / PULSE Records / Concord

Performance Mais Icônica do VMA

Serão 24 horas de votação para a nova categoria que celebra algumas das performances mais memoráveis da história do VMA. O início da votação será na terça-feira, 10 de setembro, nos stories do perfil do Instagram @MTV (1 única rodada no estilo “toque para votar”).

Os indicados são:

– Beyoncé – “Love on Top”

– Britney Spears, Christina Aguilera, Madonna, Missy Elliot – “Like a Virgin” & “Hollywood”

– Eminem – “Real Slim Shady” & “The Way I Am”

– Katy Perry – “Roar”

– Lady Gaga – “Paparazzi”

– Madonna – “Like a Virgin”

– Taylor Swift – “You Belong With Me”

A MTV também acaba de anunciar uma ‘Semana Extra’ de votação nas categorias gerais; agora, com encerramento em 6 de setembro. Os fãs podem votar em seus favoritos em 15 categorias neutras em relação ao gênero, incluindo a cobiçada “Clipe do Ano”, apresentada pelo Burger King®, visitando o site , graças ao The General Insurance®. A votação para “Artista Revelação”, Apresentada pelo DraftKings®, continuará sendo durante o show.

Com as indicações nas novas categorias, Taylor Swift mantém sua liderança (12), seguida por Post Malone (11), Eminem (8), Ariana Grande, Megan Thee Stallion, Sabrina Carpenter e SZA (7 cada); Benson Boone, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli xcx, GloRilla, LISA, Olivia Rodrigo e Teddy Swims (4 cada).

Este ano, com o marco de 23 anos do 11 de setembro, a MTV apoiará novamente a organização sem fins lucrativos 9/11 Day, que organiza o Dia Nacional de Serviço e Memória do 11 de setembro, e o Tuesday’s Children, que atende às famílias das vítimas do 11 de setembro.

Katy Perry receberá o cobiçado prêmio Video Vanguard no VMA 2024 e apresentará um medley estratosférico dos maiores sucessos de sua carreira diretamente do palco na premiação.



Além dela, os previamente anunciados: Anitta, Benson Boone, Camila Cabello, Chappell Roan, GloRilla, Halsey, Karol G, Lenny Kravitz, LISA, LL Cool J, Rauw Alejandro, Sabrina Carpenter e Shawn Mendes também subirão no palco da premiação com performances inesquecíveis.

Na lista de indicados, a cantora Taylor Swift lidera com dez indicações. Em seguida temos, Post Malone que possui nove indicações, Ariana Grande, Eminem e Sabrina Carpenter com seis cada, Megan Thee Stallion e SZA com cinco cada e LISA, Olivia Rodrigo e Teddy Swims com quatro indicações cada.



Bruce Gillmer e o co-fundador do Den of Thieves, Jesse Ignjatovic, são os produtores executivos do VMA 2024. Barb Bialkowski é a co-produtora executiva. Alicia Portugal e Jackie Barba são as executivas encarregadas da produção. Wendy Plaut é a executiva encarregada de talentos de celebridades. Lisa Lauricella é a executiva de talentos musicais.

Mais performances, apresentadores e convidados especiais serão revelados nas próximas semanas. Siga @MTVBrasil e @VMAs nas redes sociais para acompanhar tudo sobre os #VMAs.