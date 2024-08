VMA 2024: MTV anuncia atrações musicais da premiação

A MTV acaba de anunciar que Benson Boone, Halsey, Lenny Kravitz e LISA farão apresentações musicais no VMA 2024. Os artistas se unem aos previamente anunciados: Camila Cabello, Chappell Roan, GloRilla, Rauw Alejandro e Sabrina Carpenter que também subirão no palco da premiação com performances inesquecíveis. O MTV VMA 2024 retornará a Nova York, diretamente da UBS Arena, na quarta-feira, 11 de setembro, com exibição AO VIVO em todo o mundo em mais de 150 países.

O artista revelação Benson Boone performará ao vivo no VMA pela primeira vez, continuando um ano cheio de recordes, que incluem: a música mais reproduzida do primeiro semestre do ano de 2024, “Beautiful Things” com mais de 2 bilhões de streams e o seu álbum de estreia *Fireworks and Rollerblades (Warner Records). Boone, que abriu o show da Taylor Swift em Londres no Wembley Stadium, acabou de anunciar datas extras para a sua turnê mundial solo. Artista do MTV PUSH e indicado pela primeira vez ao VMA também, Benson está na disputa pelo troféu, concorrendo em três categorias, incluindo “Artista Revelação” e “Melhor Clipe Alternativo”.

Halsey, artista multi-platinada e indicada 14 vezes ao VMA, vai voltar ao palco do VMA este ano para apresentar uma nova música do seu próximo álbum. Halsey ganhou um Moon Person em 2019 na categoria “Melhor Clipe de K-Pop” com BTS e também foi indicada para Artista do Ano naquele ano. Recentemente, Halsey lançou as músicas “Lucky” e “Lonely is the Muse”.

Lenny Kravitz, lendário roqueiro vencedor de 4 GRAMMY®, vai fazer seu aguardado retorno ao VMA após 25 anos. Kravitz animou os fãs da MTV pela primeira vez em 1993 com a performance de “Are You Gonna Go My Way” e levou um Moon Person na categoria “Melhor Clipe Masculino” naquele ano. Em 1998, fez sua última aparição no palco do VMA tocando guitarra ao lado de Madonna em uma performance inesquecível de “Ray of Light”. Um dos grandes nomes do rock, Kravitz já vendeu 40 milhões de álbuns e recentemente lançou seu 12º álbum de estúdio, “Blue Electric Light”. Seu single “Human” está concorrendo na categoria “Melhor Clipe de Rock” este ano.

A estrela, rapper, cantora, dançarina e style-icon LISA vai fazer sua estreia solo no palco principal da MTV. Dando sequência ao sucesso global de seu single “Rockstar” e o mais recente “New Woman”, com Rosalia. Ela fez história no VMA em 2022, sendo a primeira artista solo feminina de K-Pop e coreana a ganhar, marcando também a história do BLACKPINK em premiações, com uma performance incrível do sucesso “Pink Venom”. LISA busca conquistar mais troféus e está indicada em 4 categorias este ano, incluindo: “Melhor Clipe de K-POP ” e “Melhor Coreografia”, pelo single “Rockstar”.

Este ano, com o marco de 23 anos do 11 de setembro, a MTV apoiará novamente a organização sem fins lucrativos 9/11 Day, que organiza o Dia Nacional de Serviço e Memória do 11 de setembro, e o Tuesday’s Children, que atende às famílias das vítimas do 11 de setembro.

Katy Perry receberá o cobiçado prêmio Video Vanguard no VMA 2024 e apresentará um medley estratosférico dos maiores sucessos de sua carreira diretamente do palco na premiação.

Na lista de indicados, a cantora Taylor Swift lidera com dez indicações. Em seguida temos, Post Malone que possui nove indicações, Ariana Grande, Eminem e Sabrina Carpenter com seis cada, Megan Thee Stallion e SZA com cinco cada e LISA, Olivia Rodrigo e Teddy Swims com quatro indicações cada.

Os fãs já podem votar em seus artistas favoritos em 15 categorias sem gênero, incluindo Clipe do Ano, Melhor Feat e Artista do Ano, no site , até sexta-feira, 30 de agosto. A votação para Artista Revelação ficará aberta até a data do show, 11 de setembro.

Bruce Gillmer e o co-fundador do Den of Thieves, Jesse Ignjatovic, são os produtores executivos do VMA 2024. Barb Bialkowski é a co-produtora executiva. Alicia Portugal e Jackie Barba são as executivas encarregadas da produção. Wendy Plaut é a executiva encarregada de talentos de celebridades. Lisa Lauricella é a executiva de talentos musicais.

Mais performances, apresentadores e convidados especiais serão revelados nas próximas semanas.