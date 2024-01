VLI abre 112 vagas para operador multimodal I na Baixada Santista 

A VLI – companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos – está com 112 vagas abertas na Baixada Santista para operador ou operadora multimodal I para atuação no Tiplam (Terminal Integrador Portuário Luiz Antonio Mesquita), principal terminal privado da região, que tem grande importância no escoamento de grãos, açúcar e fertilizantes. Algumas dessas oportunidades são exclusivas para mulheres e PCD.

Os interessados em participar do processo seletivo têm até o dia 21 de janeiro para se inscreverem pela página de carreira da empresa. Para disputar as vagas é preciso ter ensino médio completo, morar na cidade de Santos e região, bem como ter flexibilidade para trabalhar em regime de escala e turno. Além disso, é um diferencial ter experiência com carregamento, descarregamento e limpeza industrial.

Os novos contratados terão como benefícios vale-refeição ou vale-alimentação; vale-transporte ou ônibus fretado (dependendo da localização em que irá trabalhar); assistência médica e odontológica; plano de previdência complementar; participação nos lucros e resultados; Gympass (plataforma de academias, com foco em sua saúde e bem-estar); desenvolvimento profissional (por meio da Universidade Corporativa); cesta de Natal; auxílio-creche ou auxílio-babá; além de uma rede de descontos em várias lojas, restaurantes, salões e outros.

Segundo a supervisora de Atração e Seleção da VLI, Tatiana Crepalde, a previsão é de que os aprovados no processo seletivo comecem os trabalhos em fevereiro e março. Ela frisa que a companhia valoriza a diversidade, incentiva e promove diversas capacitações para que seus empregados possam trilhar uma carreira de sucesso.