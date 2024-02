Vivo é a nova patrocinadora da Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

A Vivo, uma das maiores apoiadoras de cultura no país, é a nova patrocinadora da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A marca, que investe nas artes cênicas, plásticas e na música para ampliar e democratizar o acesso dos brasileiros à cultura, amplia sua atuação no segmento musical com uma das principais orquestras do Brasil. Fundada em 1954, a Osesp tem um papel fundamental no cenário cultural paulista e do país. Além de se apresentar na Sala São Paulo e por todo o Brasil, já realizou turnês pela América Latina, Europa, Estados Unidos e China.

Além da Osesp, a Vivo incentiva importantes equipamentos culturais, como a Pinacoteca de São Paulo, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), Museu da Imagem e do Som (MIS-São Paulo), Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM- São Paulo), Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-Rio), Instituto Inhotim, Palácio das Artes e Museu Oscar Niemeyer. Todas as suas iniciativas buscam ampliar o acesso ao conhecimento com novas formas de vivência e aprendizado, fortalecidas nos aspectos de diversidade, inclusão, coletividade e educação.