Viviane Batidão convida Solange Almeida para regravação de hit

Viviane Batidão lança single em parceria com Solange Almeida. O novo lançamento da dupla une o tecnomelody com o forró em uma regravação de “Olha Bem Pra Mim”, um dos principais sucessos da paranense. Com gravação feita nos estúdios de Solange, em Fortaleza (Ceará), a canção promete conquistar o público, celebrando a multiculturalidade das artistas.

“‘Olha Bem Pra Mim’ é um clássico do meu repertório. Esse single foi escolhido pela Sol, pela identificação que ela sentiu com a letra. Me senti honrada demais em dividir uma composição minha com ela, uma pessoa que sou fã e admiro tanto”, divide Viviane.

A versão original soma mais de cinco milhões de ouvintes nas plataformas digitais. A música divide sobre a angústia da pessoa apaixonada que busca retomar aquela paixão, como canta Vivi em “Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade / Um desespero não dá mais / Não dá mais pra esperar, o tempo castiga / Eu preciso te encontrar pra te falar”. “Essa faixa não pode faltar nos meus shows, os fãs sempre pedem e cantam em coro comigo”, divide a cantora.

Produzida em setembro, a gravação da nova versão do hit foi registrada em um videoclipe intimista, que retrata o clima de comunhão, colaboração e leveza do dueto em estúdio.

Essa parceria celebra o atual momento de Viviane Batidão, que assinou contrato com a produtora musical D&E. A cantora busca expandir a sua carreira para outras regiões do Brasil e conquistar novos públicos. A parceria com a Solange Almeida faz parte dessa fase de colaboração com outros gêneros.

FICHA TÉCNICA

Diretor de áudio: Manoel Vidal dos Santos Junior, Antonia Viviane Mendes de Oliveira e Gilbeto Souza de Oliveira

Diretor de video: Israel Filmes

Gravado: Fortaleza, Ceará

Mixado e masterizado: Studio Vidas Music – DJ Junior Vidal

Fotografia de video: Israel Filmes

Editado e finalizado: Studio Vidas Music – DJ Junior Vidal

Minutagem total da musica: 3:17