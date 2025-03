Viviane Araújo descansa no último dia do carnaval após rebaixamento da Mancha Verde

A renomada atriz e rainha de bateria Viviane Araújo, conhecida por sua longa trajetória no Carnaval de São Paulo, foi vista desfrutando a festa em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na terça-feira, 4. A aparição da artista ocorre logo após a apuração das notas que resultaram na queda da Mancha Verde para o Grupo de Acesso I do Carnaval paulista em 2026.

Com um total de 268,9 pontos, a escola de samba Mancha Verde terminou a apuração ao lado da Acadêmicos do Tucuruvi, que obteve 269 pontos. Ambas as agremiações foram as menos avaliadas do Grupo Especial, o que significa que não desfilarão na elite do samba no próximo ano. Essa reviravolta é especialmente significativa para a Mancha Verde, que em 2024 havia alcançado a quinta posição e já conquistou o título em duas ocasiões recentes: 2019 e 2022.

Durante o desfile, Viviane Araújo se destacou à frente da bateria da escola, utilizando uma fantasia inspirada na célebre cantora Daniela Mercury. Esta homenagem fez parte do enredo “Bahia, da fé ao profano”, que celebrou a rica cultura e história da Bahia. A fantasia da rainha reimaginou um dos visuais mais emblemáticos de Daniela, conhecido pela capa do álbum “O Canto da Cidade” (1992), que foi crucial para a popularização do axé music no Brasil.

A Mancha Verde trouxe ao Anhembi uma apresentação impressionante, repleta de referências à musicalidade e religiosidade baiana. No entanto, apesar do esforço e da grandiosidade do desfile, a escola não conseguiu conquistar os jurados, resultando em sua descida para o Grupo de Acesso I.