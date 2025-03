Viviane Araujo brilha como rainha de bateria do Salgueiro no carnaval carioca

Na noite desta segunda-feira, dia 3, a renomada rainha de bateria Viviane Araujo se prepara para brilhar na Marquês de Sapucaí, durante o segundo dia dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

Atraindo olhares e aplausos, Viviane expressou sua alegria em desfilar, afirmando que “o prazer que sinto é maior do que qualquer coisa”. Reconhecida como a “rainha das rainhas”, título que ostenta há 18 anos na escola de samba Salgueiro, ela permanece humilde e não se considera superior a ninguém.

Durante a concentração para o desfile, a artista compartilhou sua gratidão pelo carinho recebido, ressaltando que esse reconhecimento é resultado de sua longa trajetória no mundo do Carnaval. “Sou apenas Viviane, rainha do Salgueiro e da Furiosa, que ama estar aqui”, declarou emocionada.

Nas redes sociais, Araujo revelou detalhes de sua fantasia inspirada na ave Carcará, a qual chamou a atenção por sua ousadia e pelo corpo bem definido da rainha. “Eu sou o Carcará! Sou o espírito do cangaço, a proteção da Furiosa. Eu sou este amuleto”, escreveu, fazendo alusão ao enredo da agremiação intitulado “Salgueiro de Corpo Fechado”.

Antes de encantar o público carioca, Viviane já havia desfilado no sambódromo do Anhembi em São Paulo, onde também exerceu o papel de rainha de bateria pela escola Mancha Verde. Sua apresentação ocorreu na madrugada do dia 28 de fevereiro para 1º de março, com uma fantasia em homenagem à cantora Daniela Mercury, relacionada ao enredo “Bahia, da Fé ao Profano”.

O Sambódromo da Marquês de Sapucaí dá início à segunda noite dos desfiles do Grupo Especial com a Unidos da Tijuca. As apresentações seguem com a Beija-Flor e os Acadêmicos do Salgueiro, encerrando com a Vila Isabel. O espetáculo promete ser uma verdadeira celebração da cultura e tradição carnavalesca.