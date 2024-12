Vivaleite: um marco no combate à insegurança alimentar em São Paulo

Nos primeiros dois anos da atual administração, o programa Vivaleite, que se destaca como o maior projeto de distribuição gratuita de leite pasteurizado do Brasil, atingiu a marca de 100 milhões de litros de leite entregues. Esta iniciativa visa atender crianças e idosos de baixa renda que se encontram em situação de vulnerabilidade social nos 645 municípios do estado de São Paulo.

O sucesso dessa ação é um reflexo do comprometimento do Governo de São Paulo no enfrentamento da fome e da insegurança alimentar. Integrado às atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), o Vivaleite tem como principal objetivo fornecer um complemento nutricional a esses grupos, promovendo assim a saúde e bem-estar da população mais carente.

O leite distribuído pelo programa é enriquecido com ferro e vitaminas A e D, sendo fundamental na prevenção da anemia ferropriva durante a infância, uma condição que pode impactar negativamente o desenvolvimento infantil.

Atualmente, o Vivaleite beneficia cerca de 300 mil pessoas, cada uma recebendo 15 litros de leite por mês. Essa quantidade não apenas atende a uma necessidade básica, mas também representa um esforço significativo para melhorar a qualidade de vida dos atendidos.

O Governo de São Paulo tem buscado assegurar um futuro promissor através do plano “São Paulo na Direção Certa”. Em 2024, foram realizados esforços para aumentar os investimentos destinados a gerar oportunidades e promover dignidade à população. A administração tem demonstrado eficiência ao seguir diretrizes que priorizam o equilíbrio fiscal e a modernização dos serviços públicos.

Recentemente, São Paulo alcançou um recorde histórico em leilões com investimentos que somam R$ 340 bilhões, voltados para áreas como educação, infraestrutura viária e saneamento básico. Um dos marcos dessa gestão foi a desestatização da Sabesp, que antecipará em quatro anos a universalização dos serviços de água e esgoto para milhões de paulistas. Além disso, o TIC Campinas está finalmente em processo de realização após duas décadas de espera.

No setor da saúde, a administração realizou em média 3,2 mil cirurgias diárias e conseguiu reduzir o tempo de espera para especialidades como cirurgia reparadora e vascular em até 82,6%. Na educação, foram disponibilizadas 30 mil novas vagas no Provão Paulista, facilitando o acesso ao ensino superior.

Em termos de segurança pública, houve um aumento significativo no efetivo policial com a incorporação de 7,8 mil novos agentes em 2024, marcando o maior crescimento dos últimos 14 anos. O movimento “SP Por Todas” integrou políticas voltadas à saúde, segurança e empoderamento feminino pela primeira vez.

O programa habitacional Casa Paulista entregou mais de 50 mil moradias até o momento. No setor agropecuário, o estado se consolidou como líder em exportação no Brasil, com a liberação de aproximadamente meio bilhão em crédito.

O Metrô da capital registrou o maior investimento dos últimos 50 anos com várias obras simultâneas. O programa Bom Prato serviu mensalmente 3,2 milhões de refeições com a abertura de 20 novas unidades. No turismo, foram investidos R$ 2 bilhões em créditos e na cultura destaca-se o CULTSP PRO, que se tornou o maior programa nacional voltado para formação e qualificação do setor cultural.

