Vivaleite distribui 100 milhões de litros de leite em dois anos

Nos dois primeiros anos da atual gestão, o maior projeto de distribuição gratuita de leite pasteurizado do Brasil, o Vivaleite, distribuiu 100 milhões de litros de leite para crianças e idosos de baixa renda que vivem em situação de vulnerabilidade social nos 645 municípios do Estado de São Paulo. Esse resultado é fruto do comprometimento e das ações realizadas pelo Governo de São Paulo no combate à fome.

Integrado às ações da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) para o combate à insegurança alimentar, o projeto tem como objetivo oferecer um complemento nutritivo para crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social. O leite distribuído também é enriquecido com ferro e vitaminas A e D, tornando-se um grande aliado no combate à anemia ferropriva na primeira infância, que impacta diretamente no desenvolvimento dos pequenos.

Atualmente, o Vivaleite atende em média 300 mil beneficiários. Cada um recebe 15 litros de leite por mês.