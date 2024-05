Viva o Verde SP: população ajuda a planejar futuro de 8 parques municipais em parceria com a ONU

Em parceria com a ONU-Habitat, a Prefeitura de São Paulo promoveu 12 oficinas com 253 participantes para elaborar planos de gestão, documentos que vão guiar a administração, usos e normas de oito parques da cidade.

Atenta a essas necessidades, a iniciativa Viva o Verde SP, parceria entre o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) e a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), da Prefeitura de São Paulo, realizou as oficinas de participação popular para embasar a elaboração dos planos de gestão de oito parques municipais da capital paulista.

Os planos de gestão são documentos com estudos, diretrizes, procedimentos e normas para o manejo dos atributos naturais, garantia dos usos públicos e estímulo da gestão compartilhada dos parques urbanos – fundamentais para a manutenção e melhoria contínua dessas áreas verdes, com colaboração direta da sociedade.

Além dos planos de gestão, o projeto promove uma avaliação geral dos mais de 100 parques urbanos da cidade e análises específicas de dez deles, além de inovações financeiras para a manutenção dos espaços públicos verdes.

Conhecida pela urbanização típica de megalópole, São Paulo se destaca também por um esforço que foge do cinza tão comum em grandes cidades: a ampliação e preservação dos espaços verdes públicos.

Garantir uma cidade mais arborizada é, inclusive, um compromisso estabelecido no Plano Diretor Estratégico da cidade e, para garantir o adequado acesso e a melhoria dessas áreas, é fundamental promover atitudes como a implantação de novos parques e a boa gestão dos já existentes, garantindo o aumento e adequada manutenção da flora e fauna nativas.

Veja os parques de São Paulo que vão receber planos de gestão por meio da iniciativa:

Parque Água Podre – Ypuera

Parque Alto da Boa Vista

Parque Aristocrata

Parque Augusta

Parque Córrego do Bispo

Parque Fazenda da Juta

Parque Jardim Apurá – Búfalos

Parque de Paraisópolis