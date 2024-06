Viva e Deixe Viver retoma projeto de contação de histórias no Parque Trianon neste domingo (16)

A Associação Viva e Deixe Viver, ONG que atua há 26 anos com contação de histórias para crianças e adolescentes em hospitais e escolas, retoma o projeto “Domingueira de Histórias” neste domingo (16), às 10h, no Parque Trianon, em São Paulo (SP). A atividade presencial que, devido a pandemia da Covid-19, vem acontecendo somente no formato virtual, agora retorna ao parque de forma gratuita, para estimular a cultura e o hábito da leitura, envolvendo crianças e adultos em um universo que mistura fantasia e realidade.

Realizada pelos voluntários contadores de histórias da Viva e Deixe Viver, a atração será mensal e acontecerá sempre no terceiro domingo de cada mês. “A retomada presencial das ‘Domingueiras de Histórias’ marca nosso desejo de contar histórias para além dos hospitais e escolas. O projeto é um convite para pessoas de todas as idades e democratiza a leitura, unindo pessoas e criando laços”, explica Mário Stoppa, voluntário da Viva e coordenador do projeto no parque.

Serviço:

Domingueira de Histórias no Parque Trianon

Data: domingo (16/06)

Local: Parque Trianon – Rua Peixoto Gomide, 949 – Jardim Paulista – São Paulo – SP

Horário: das 10h às 11h30

Mais informações: www.vivaedeixeviver.org