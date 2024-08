Viúva de piloto morto na tragédia de Vinhedo diz que ele é um herói

Talita Valente Machado, viúva do piloto Danilo Santos Romano, que morreu na queda de avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, que deixou 62 mortos, afirma que ele era um profissional muito capacitado e chamou o marido de herói.

“Vendo as imagens, que eu tentei me poupar ao máximo de vê-las, eu fico muito feliz por ele ter conseguido, imagino que tenha conseguido, desviar das casas para não atingir outras pessoas também. Para mim ele é um herói”, declarou em entrevista à TV Globo.

“Danilo, eu não tenho dúvida de que era um profissional extremamente capacitado, extremamente dedicado, estudioso, inteligente, atento. Ele é tão bom no que ele faz, tão incrível e isso me conforta”, declarou Talita.

Ela afirmou que ele tinha pegado folgas dias antes e que foi chamado para o voo porque estava de sobreaviso.

“Na aviação você precisa tirar as carteiras para pilotar os respectivos aviões. A trajetória dele é de mais de 10 anos de piloto, ele já voou diversos tipos de avião. Ele estava de sobreaviso e foi acionado e foi comunicado com antecedência. Inclusive, nos dias anteriores ele estava de folga, então ele estava descansado”, declarou.

Talita afirmou que o casal, que estava junto havia mais de quatro anos, sonhava ter filhos em breve.

“Tínhamos muitos planos juntos, já morávamos juntos há bastante tempo, mas o nosso maior sonho, uma coisa que a gente esperava que muito em breve acontecesse, era ter filhos”, disse.

A viúva disse que ainda não acredita no que aconteceu.

“Não consigo acreditar até agora. Ainda não caiu a minha ficha. Mesmo hoje eu já mandei mensagem para ele de novo. Não consigo aceitar que isso aconteceu. A gente tinha trocado mensagem. Ele falou que tinha saído de casa, estava indo para o aeroporto, falou como estava a escala do dia e que logo ele voltava”, relatou.

Ela reforçou que ele era amado por todos que o conheciam.

“Ele era uma pessoa incrível, amável. Ele tinha um coração gigante, generoso, íntegro, ético, esforçado, estudioso, justo. Ele encantava a todos com o jeito dele, único. Ele sempre levava as coisas na brincadeira, ele tinha um carisma próprio. Ele era um cara sensacional. Ele era muito amado, não só por mim, mas por todas as pessoas que o cercavam, que o conheciam”, disse emocionada.

Talita reclamou ainda que pessoas estão criando perfis fakes no Instagram com informações falsas de pedido de dinheiro.

“Notei que tem pessoas criando perfis fakes no Instagram para pedir dinheiro e nós das famílias não estamos pedindo nenhum tipo de ajuda nesse sentido. Tem pessoas aproveitando desse momento, dessa comoção e até roubando nosso luto, que a gente não consegue passar pela situação em paz”, reclamou.