Vitórias em três categorias para a Honda Racing no penúltimo dia do Rally Cerapió 2024

Após o terceiro e penúltimo dia do Rally Cerapió 2024, os títulos da prova estão na mira da equipe Honda Racing. A etapa desta sexta-feira (26/1), que ligou Pedro II à capital piauiense, Teresina, foi marcada por vitórias dos pilotos do time em três categorias: Tiago Wernersbach na Elite, Alexandre Valadares “Brankim” na Brasil e Bárbara Neves na Feminina. Eles e Dário Júlio (Graduado) largam neste sábado (27/1) com boas chances de terminar no alto do pódio.

“Deu tudo certo. Agora vou me concentrar para o último dia do Cerapió para confirmar um bom resultado final na categoria. A cada dia que passa eu aprendo mais e pego o jeito do enduro de regularidade, estou satisfeito com o trabalho que venho fazendo”, comentou Wernersbach, piloto formado no Enduro FIM e que atualmente tem como foco as provas de rally – ambas modalidades contra o relógio. O capixaba, que utiliza uma motocicleta CRF 450RX, soma os mesmos 65 pontos na classificação que o atual líder (pelo critério de desempate) Guilherme Cascaes. Ainda na Elite, o mineiro Gabriel Soares, que também comanda uma CRF 450RX, não largou após o incidente da véspera, que comprometeu qualquer possibilidade de pódio.

Na Brasil, Brankim levou sua CRF 250F à primeira posição do dia no evento que marca sua estreia no enduro de regularidade. Mostra de que o mineiro se adaptou rapidamente à planilha e à navegação. O desempenho o levou ao terceiro lugar no acumulado. “Andei muito bem, consegui planilhar e o dia foi bastante bom para mim”, destacou.

Também com a CRF 250F, a goiana Bárbara manteve hegemonia no Rally Cerapió 2024, o que a deixa muito próxima do título. “Encaramos mais trilhas, alguns trechos com pedras, foi ótimo. De todos os dias foi o que mais gostei, e vamos agora para o último.”

Já Dário Júlio, que também é o chefe da equipe Honda Racing, ficou com a terceira posição do dia na Graduado. O resultado deixou o mineiro, com outra CRF 250F, na vice-liderança da categoria. “Foi um dia bem completo, com médias mais justas. Acabei batendo o pedal do câmbio em um toco, perdi algum tempo para o reparo, infelizmente acontece. Ficou mais difícil, mas ainda estou na disputa.”

No último dia do Rally Cerapió 2024, o desafio será um percurso de 210 quilômetros a partir de Timon (MA), próxima a Teresina. Os pilotos ainda passarão por Caxias, para retornar à capital piauiense, onde serão conhecidos os campeões. Válida como abertura do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, a prova, que nos anos ímpares se chama Piocerá, está em sua 37ª edição e conta com o patrocínio do Consórcio Honda.

Os pilotos da equipe Honda Racing são patrocinados por Pro Honda, DID, ASW, Michelin, NGK e Honda Seguros.

Resultados extraoficiais – Rally Piocerá 2024 (três primeiros)

Classificação Motos – após três dias de prova

Categoria Elite

1º – #4 – Guilherme Cascaes – 65 pontos

2º – #3 – Tiago Wernersbach – Honda Racing – CRF 450RX – 65 pontos

3º – #6 – Helaindo Onofre – 62 pontos

6º– #5 –Gabriel Soares – Honda Racing – CRF 450RX – 15 pontos

Categoria Graduado

1º – #23 – Luiz Antonio Araujo – 72 pontos

2º – #14 – Dário Júlio – Honda Racing – CRF 250F – 67 pontos

3º – #12 – Guilherme Portela – 62 pontos

Categoria Brasil

1º – #45 – Alex Nunes Azevedo – 70 pontos

2º – #42 – Luiz Fernando Vieira da Silva – 66 pontos

3º – #43 – Alexandre Valadares “Brankim” – Honda Racing – CRF 250F – 61 pontos

Categoria Feminina

1º – #70 – Bárbara Neves – Honda Racing – Honda CRF 250F – 75 pontos

2º – #69 – Kessia Pires Tristão – 66 pontos

Dia 3

Categoria Elite

1º – #3 – Tiago Wernersbach – Honda Racing – CRF 450RX

2º – #1 – Guilherme Cascaes

3º – #6 – Helaindo Onofre

Categoria Graduado

1º – #23 – Luiz Antonio Araujo

2º – #12 – Guilherme Portela

3º – #14 – Dário Júlio – Honda Racing – CRF 250F



Categoria Brasil

1º – #43 – Alexandre Valadares Brankim – Honda Racing – CRF 250F

2º – #42 – Luiz Fernando Vieira da Silva

3º – #45 – Alex Nunes Azevedo

Categoria Feminina

1º – #70 – Bárbara Neves – Honda Racing – CRF 250F

2º – #69 – Kessia Pires Tristão

Programação *

27/1 – Sábado

Timon / Caxias (MA) a Teresina (PI)

Percurso Motos: 210km