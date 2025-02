Vitória Strada conquista a liderança no BBB 25 em Prova Desafiadora

Na noite de quinta-feira, 20, Vitória Strada destacou-se ao vencer a Prova do Líder do Big Brother Brasil 25, consolidando sua posição no jogo. A disputa foi acirrada, com João Gabriel apresentando uma performance notável, terminando a prova com uma diferença de apenas 2 mil pontos em relação à campeã.

A dinâmica da semana foi marcada por uma reviravolta significativa após Vinícius ativar o “botão misterioso” na quarta-feira, 26. Este ato permitiu que ele vetasse um participante, e sua escolha recaiu sobre Maike. Após essa decisão, Vinícius ainda teve a chance de participar do desafio do Quarto Misterioso, onde não apenas garantiu sua entrada no VIP como também obteve imunidade e vetou Vilma.

Adicionalmente, as regras desta semana introduziram uma nova camada de estratégia para os participantes. O anjo, que tradicionalmente possui um único poder, agora terá influência dobrada: além de imunizar um colega de jogo, o vencedor também será responsável por indicar outro participante ao paredão. A próxima eliminação está programada para ocorrer na terça-feira, dia 4, aumentando assim a tensão entre os confinados.