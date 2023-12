Vitória quer empréstimo do lateral-esquerdo Matheus Bidu, do Corinthians

O Vitória tem interesse no lateral-esquerdo Matheus Bidu, do Corinthians.

O Vitória procurou o Corinthians interessado no empréstimo de Matheus Bidu até o fim do Campeonato Brasileiro de 2024. As conversas estão em andamento.

O clube alvinegro não deve dificultar a liberação. O Corinthians trouxe Hugo, do Goiás, e quer outro lateral-esquerdo para suprir as ausências do aposentado Fábio Santos e do próprio Bidu.

Bidu não fez boa temporada e “obrigou” Fábio Santos, de 38 anos, a jogar 55 partidas no ano. O contrato de Matheus Bidu vai até 31 de dezembro de 2025.

O interesse do Vitória em Matheus Bidu foi inicialmente publicado pela Itatiaia.