Vitória no Dakar: Moraes encerra participação com 1º lugar na etapa final

Lucas Moraes encerrou sua trajetória no Dakar 2025 com uma vitória na 12ª e última especial, disputada nesta sexta-feira (17), no deserto Empty Quarter, na Arábia Saudita. Esta foi a segunda vitória do brasileiro na 47ª edição da prova e a terceira de sua ainda curta carreira no Dakar – ele tornou-se o primeiro piloto do país a conquistar uma especial da mais difícil maratona do mundo no ano passado. Ainda em 2025, Lucas chegou em segundo em outra especial perdendo a vitória por apenas 18 segundos. Apesar da demonstração de velocidade, o piloto e o navegador espanhol Armand Monleón terminaram o evento na 14ª posição devido a uma quebra do Toyota GR DKR Hilux na sexta especial (equivalente ao sexto dia de corrida), fato que custou à dupla as chances de vitória ao final dos doze dias.

O vencedor da 47ª edição do Dakar na classificação geral foi o saudita Yazeed Al Rajhi, que competiu ao lado do navegador alemão Timo Gottschalk em um Toyota Hilux Overdrive. O duo e também Moraes/Monleón competem na categoria Ultimate, a principal da prova. Este foi o primeiro título de Yazeed no Dakar, no qual estreou em 2015. Na atual temporada, o saudita fez sua 11ª participação na maratona. Foi também a primeira vitória geral no Dakar de um piloto da Arábia Saudita, país que sedia a corrida em seus desertos desde 2020.

Regularidade – Durante as 12 especiais (ou 12 dias de corrida), Yazeed também conquistou o primeiro lugar em uma especial (a quarta), além de um segundo lugar (segunda). Sua regularidade e o menor índice de problemas, inclusive com o carro, lhe garantiram o título de campeão do Dakar 2025, que foi conquistado por apenas 3min57s minutos de vantagem sobre a dupla segunda colocada (os sul-africanos Henk Lategan e Brett Cummings), um índice minúsculo após 4.870km de percurso cronometrado.

Os demais representantes do Brasil na Ultimate foram Marcos Moraes e o navegador Maykel Justo (Toyota Overdrive), que estrearam na categoria terminando no 21º lugar após os doze dias de prova, além de Marcelo Gastaldi, que tem como navegador o francês Andrien Metge em um Century CR7, que ficaram no 15º lugar. Na categoria Challenger, o navegador Cadu Sachs conquistou o vice-campeonato ao lado do piloto português Gonçalo Guerreiro, a bordo de um Taurus T3 Max, mesmo protótipo usado pelos campeões, o casal argentino Nicolas Cavigliasso e Valentina Pertegarini. Cavigliasso já disputou o Dakar seis vezes.

Nas demais categorias, o australiano Daniel Sanders conquistou seu primeiro título nas motos, com uma KTM, depois de cinco participações. Entre os caminhões, o trio formado pelos checos Martin Macik (piloto), Frantisek Tomasek (navegador) e David Svanda (mecânico) levou seu MM Technology Powerstar ao bicampeonato – eles foram os vencedores no ano passado. Macik disputou seu 13º Dakar em 2025. Nos UTVs, categoria na qual o Brasil possui vários títulos, tanto com pilotos quanto com navegadores, o piloto estreante Brock Heger e o navegador Max Eddy (três participações) garantiram o título da dupla. Norte-americanos, eles competiram a bordo de um Polaris RZR Pro R Sport.

Pentacampeão “na cola” – Na vitória de hoje, Lucas Moraes deixou no segundo lugar o catari Nasser Al-Attiya, pentacampeão da prova que neste ano pilotou um Dacia SandRider ao lado do navegador francês Edouard Boulanger. Após 61km de percurso cronometrado, a diferença entre eles foi de apenas 1min33s. “Consegui andar sozinho no percurso praticamente todo, sem ninguém me atrapalhar – a nuvem de poeira dos carros da frente muitas vezes dificulta as ultrapassagens”, disse Moraes.

“Foi muito bom terminar este Dakar com mais essa vitória, somando dois primeiros lugares neste ano e três na minha carreira desde a minha estreia, em 2023. O resultado na classificação geral ficou aquém do que a gente esperava, porque tivemos aquele problema na sexta etapa e também alguns erros. Mas o Dakar é assim mesmo, é uma curva de aprendizado. Estão aqui os melhores pilotos, navegadores e equipes do mundo. E o Dakar é o Dakar: sempre mega difícil, às vezes meio insano. Mas é um desafio grandioso para qualquer piloto e queremos voltar ano que vem, ainda mais fortes e bem preparados. Obrigado a todos que torceram pela gente, recebi muitas mensagens da galera no Brasil – ao final de cada dia eu olhava e era um momento especial pra mim. E obrigado à nossa equipe, Toyota Gazoo Racing, e patrocinadores, por todo o apoio e esforço pela gente também”, concluiu o brasileiro, que compete com apoio de Red Bull, Repsol, Strava, Oakley, Zapalla e OutField. Confira as informações, com destaque para as categorias Ultimate e Challenger:

RESULTADO CATEGORIA ULTIMATE – CARROS

Etapa 12 / 17 de janeiro / Shubaytah-Shubaytah / 61km cronometrados / 131km totais

1) Lucas Moraes (Brasil)/Armand Monleón (Espanha), Toyota GR DKR Hilux, 54min14s

2) Nasser Al-Attiyah (Qatar)/Edouard Boulanger (França), Dacia SandRider, a 01min33s

3) Henk Lategan (África do Sul)/Brett Cummings (África do Sul), Toyota GR DKR Hilux, a 02min11s

4) Mattias Ekström (Suécia)/Emil Bergvist (Suécia), Ford Raptor, a 02min12s

5) Daniel Schröder (Alemanha)/Henry Karl Köhne (África do Sul), Volkswagen WCT Amarok, a 03min01s

6) Juan Cruz Yacopini (Argentina)/Daniel Oliveras (Espanha), Toyota Overdrive, a 03min59s

23) Marcelo Gastaldi (Brasil)/Adrien Metge (França), Century CR7, a 09min37s

47) Marcos Moraes (Brasil)/Maykel Justo (Brasil), Toyota Overdrive, a 29min45s

Classificação Geral / Após doze etapas / Seis primeiros + brasileiros

1) Yazeed Al Rajhi (Arábia Saudita)/Timo Gottschalk (Alemanha), Toyota Overdrive, 52h52min15s

2) Henk Lategan (África do Sul)/Brett Cummings (África do Sul), Toyota GR DKR Hilux, a 03min57s

3) Mattias Ekström (Suécia)/Emil Bergvist (Suécia), Ford Raptor, a 20min21s

4) Nasser Al-Attiyah (Qatar)/Edouard Boulanger (França), Dacia SandRider, a 23min58s

5) Mitchell Guthrie (Estados Unidos)/Kellon Walch (Estados Unidos), Ford Raptor, a 1h02min10s

6) Mathieu Serradori (França)/Loic Minaudier (França), Century CR7, a 1h12min04s

14) Lucas Moraes (Brasil)/Armand Monleón (Espanha), Toyota GR DKR Hilux, a 5h23min30s

15) Marcelo Gastaldi (Brasil)/Adrien Metge (França), Century CR7, a 6h39min02s

21) Marcos Moraes (Brasil)/Maykel Justo (Brasil), Toyota Overdrive, a 9h32min16s

RESULTADO CATEGORIA CHALLENGER – Especial 12

1) Paul Spierings (Holanda)/Jan Pieter Van Der Stelt (Holanda), Taurus T3 Max, 57min24s

2) Yasir Seaidan (Arábia Saudita)/Michael Metge (França), Taurus T3 Max, a 14s

3) Dania Akeel (Arábia Saudita)/Stephane Duple (França), Taurus T3 Max, a 01min00s

4) Ahmed Alkuwari (Catar)/Augusto Sanz (Argentina), Taurus T3 Mac, a 5min44s

5) Antoine Meo (França)/Guilhem Alves (França), Apache APH-03, a 5min44s

6) Oscar Ral (Espanha)/Xavier Blanco (Espanha), Taurus T3 Max, a 5min45s

13) Gonçalo Guerreiro (Portugal)/Cadu Sachs (Brasil), Taurus T3 Max, a 8min50s

Classificação Geral / Após doze etapas

1) Nicolas Cavigliasso (Argentina)/Valentina Pertegarini (Argentina), Taurus T3 Max, 57h50min21s

2) Gonçalo Guerreiro (Portugal)/Cadu Sachs (Brasil), Taurus T3 Max, a 1h11min38s

3) Pau Navarro (Espanha)/Lisandro Herrera (Espanha), Taurus T3 Max, a 1h30min13s

4) Abdulaziz Al-Kuwari (Catar)/Nasser Al-Kuwari (Catar), Taurus T3 Max, a 3h41min42s

5) Adam Kus (Polônia)/Dmytro Tsyro (Ucrânia), Taurus T3 Max, a 7h03min41s

6) Jedidia Favre (França)/Antoine Lecourbe (França), MMP Rally Raid, a 8h19min22s

47º DAKAR RALLY

País Arábia Saudita

6ª edição no Oriente Médio

Roteiro inédito

Principal desafio deserto Empty Quarter

70 nacionalidades na disputa

190 países assistem à prova

70 emissoras de TV em todo o mundo



OS COMPETIDORES

807 pilotos e navegadores

43 mulheres

120 estreantes

AS MÁQUINAS

439 veículos

8 categorias

139 carros

139 motos

65 caminhões

54 protótipos leves

40 UTVs (produzidos em série)

2 Stocks (carros de produção modificados)

OS BRASILEIROS

Lucas Moraes – piloto, categoria Ultimate (carros), modelo Toyota GR DKR Hilux EVO, equipe TGR

Marcos Moraes – piloto, categoria Ultimate (carros), modelo Toyota Hilux Overdrive, equipe Overdrive

Marcelo Gastaldi – piloto, categoria Ultimate (carros), modelo Century CR7, equipe Century Racing

Maykel Justo – navegador de Marcos Moraes (acima), categoria Ultimate (carros), modelo Toyota Hilux Overdrive, equipe Overdrive

Cadu Sachs – navegador do português Gonçalo Guerrero, categoria Challenger (protótipos leves), modelo Taurus T3 Max, equipe BBR

A CORRIDA

7.529 quilômetros de percurso

4.870 quilômetros de “especiais” (trechos cronometrados)

13 dias de corrida

1 dia de descanso (10 de janeiro)

1 desafio de 48 horas (etapa 2, dias 5 e 6 de janeiro)

1 etapa maratona (8 de janeiro)

Largada primeira etapa dia 4 de janeiro

Chegada 17 de janeiro

AS DISTÂNCIAS

_Atividade / Data / Trecho / Cronometrado / Deslocamento_

Prólogo / 3 de janeiro / Bisha-Bisha / 29km / 79km

Etapa 01 / 4 de janeiro / Bisha-Bisha / 413km / 86km

Etapa 02 / 5 e 6 de janeiro / Bisha-Bisha / 947km / 45km

Etapa 03 / 7 de janeiro / Bisha-Al Henakiyah / 327km / 466km

Etapa 04 / 8 de janeiro / Al Henakiyah-Alula / 415km / 173km

Etapa 05 / 9 de janeiro / Alula-Hail / 428km / 64km

Intervalo / 10 de janeiro / Hail

Etapa 06 / 11 de janeiro / Hail-Al Duwadimi / 605km / 224km

Etapa 07 / 12 de janeiro / Al Duwadimi-Al Duwadimi / 412km / 297km

Etapa 08 / 13 de janeiro / Al Duwadimi-Riad / 483km / 250km

Etapa 09 / 14 de janeiro / Riad-Haradh / 357km / 232km

Etapa 10 / 15 de janeiro / Haradh-Shubaytah / 115km / 520km

Etapa 11 / 16 de janeiro / Shubaytah-Shubaytah / 307km / 232km

Etapa 12 / 17 de janeiro / Shubaytah-Shubaytah / 61km / 70km

TOTAIS: 4.870km de trechos cronometrados (etapas) e 7.529km de percurso total