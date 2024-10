VITÓRIA MAIÚSCULA, diz Tarcísio

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) comemorou o resultado das eleições na capital paulista ao lado do prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB), afirmando que o aliado teve uma “vitória maiúscula” e enaltecendo a frente ampla de 11 partidos que formaram sua coligação.

“É a vitória dessa frente ampla que se formou, das lideranças que estão aqui, da família do Ricardo, que suportou todo tipo de agressão e baixaria”, disse.

O emedebista venceu Guilherme Boulos (PSOL) neste domingo (27) com 59,35% dos votos válidos.

Principal fiador da campanha de Nunes, Tarcísio repetiu discurso adotado ao longo do período eleitoral, quando reforçou que a vitória de Nunes representaria a continuidade do trabalho em conjunto entre prefeitura e governo estadual.

“Ricardo vai contar com todo nosso suporte para fazer a diferença. O que fico feliz no dia de hoje é que a gente vai poder continuar com essa dobradinha”, disse.

O governador afirmou ainda que essa foi uma “vitória do trabalho sobre a lacração” e disse que “identitarismo não resolve nada” e “não enche barriga”.

No discurso da vitória, Nunes agradeceu efusivamente ao aliado, a quem se referiu como “líder maior”.

“Agradeço ao líder maior, sem o qual essa vitória não seria possível. Meu amigo que me deu a mão na hora mais difícil, o governador Tarcísio de Freitas.”

Atuando pela primeira vez como articulador, padrinho e cabo eleitoral, o governador chegou a bloquear sua agenda para estar à disposição da campanha de Nunes.

Neste domingo, uma declaração do governador fomentou o embate entre as campanhas. Tarcísio afirmou, sem apresentação de provas, que o PCC (Primeiro Comando da Capital) orientou voto no candidato do PSOL.

Boulos chamou a declaração de “uma vergonha”. O deputado ajuizou uma ação na Justiça Eleitoral pedindo a inelegibilidade de Nunes e a cassação de Tarcísio.

Apontado como o principal nome da direita para a disputa presidencial de 2026, dada a inelegibilidade de Bolsonaro, Tarcísio sai da eleição municipal não só com maior projeção, mas com uma coligação embrionária e com palanque garantido na cidade mais importante do país. Já Nunes declarou que essa pode ser a última eleição que disputou.