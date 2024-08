Vitória inédita de João Carneiro, da Honda Racing, na classe principal do SuperBike Brasil

O fim de semana da sexta etapa do SuperBike Brasil, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), ficará para sempre na memória de João Carneiro, da equipe Honda Racing. Depois de garantir a pole no sábado, ele conquistou neste domingo (18/8) sua primeira vitória na categoria principal da competição, a SuperBike Pro, com a motocicleta Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP. Um resultado que exigiu não só talento na pilotagem e eficiência do equipamento, mas também resiliência e força mental.

Carneiro manteve a ponta na largada e liderou as três primeiras voltas, até que a corrida foi interrompida pela primeira vez, por conta de óleo na saída do S do Senna, derramado após uma queda. Foi necessário esperar pela limpeza do traçado até que as motos voltassem à pista novamente com segurança, para darem sequência à prova.

Mais uma vez Carneiro defendeu bem a liderança nos primeiros metros, controlando o pelotão. Outra queda forçou novamente o regime de safety car, interrompendo a disputa. A direção de prova optou por encerrar a bateria antecipadamente, decretando o posicionamento dos pilotos naquele momento como a colocação válida pela corrida no campeonato.

“Estou feliz demais pela primeira vitória, é inesquecível. Imprimi um ritmo muito forte desde o começo e mantive a liderança, mesmo com as pausas na corrida, sem ninguém me ameaçar. Só tenho a agradecer a equipe Honda Racing”, festejou Carneiro, que com o resultado assume o terceiro lugar na tabela da principal categoria do SuperBike Brasil. Ele é resultado do trabalho de base realizado na Copa Pro Honda CBR 650R, na qual conquistou dois títulos.

Quem também acelerou na Copa Pro Honda CBR 650R e foi campeão da categoria de base foi Guilherme Brito, outro destaque da Honda Racing com a moto CBR 1000RR-R Fireblade SP nesta sexta etapa. Ele também foi ao pódio da principal classe, concluindo a corrida na terceira posição. “Infelizmente a corrida foi encerrada antes, no momento que eu poderia começar a atacar para buscar as primeiras posições. Vamos para próxima, estarei ainda mais preparado para Cascavel-PR (palco da sétima etapa, nos dias 14 e 15/9)”, diz Brito, quarto colocado na classificação.

Mesmo fora da etapa, por choque de datas com o Mundial da MotoE, Eric Granado, também da Honda Racing, manteve a liderança da categoria SuperBike Pro, na busca por seu quinto título no SuperBike Brasil. A equipe Honda Racing de Motovelocidade é patrocinada por Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Pirelli, Macna e Axalta.

Copa Pro Honda CBR 650R – Na Copa Pro Honda CBR 650R, uma punição aplicada após o treino classificatório jogou Gui Foguetinho da pole para a quarta posição no grid, abrindo a segunda fila. Nada que o impedisse de avançar já nos primeiros metros para tomar a ponta e receber a bandeirada quadriculada em primeiro, ampliando a vantagem no campeonato. “Foi uma corrida muito boa, sigo na liderança e vamos para a próxima etapa mais fortes do que nunca”, declara.

Segundo na classificação geral, Fábio Delefrate foi o vencedor na divisão Light. Alexandre Colorado confirmou o melhor desempenho na Master.

SuperBike Brasil 202

6ª etapa

Local: Autódromo de Interlagos, São Paulo (SP)

Resultados (extraoficiais / três primeiros)

Classificação após seis etapas

SuperBike Pro

1 – #51 – Eric Granado – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP – 114 pontos

2 – #35 – Diego Perez – 106 pontos

3 – #14 – João Carneiro – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP – 91 pontos

4 – #44 – Guilherme Brito – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP – 87 pontos

Copa Pro Honda CBR 650R / categoria Pro

1 – #72 – Gui Foguetinho – 124 pontos

2 – #111 – Lucas Bessa – 102 pontos

3 – #377 – Chrystian Quick – 85 pontos

Copa Pro Honda CBR 650R / categoria Light

1 – #388 – Fabio Delefrate – 119 pontos

2 – #319 – Higor Vidotto – 113 pontos

3 – #333 – Cleber Araújo – 88 pontos

Copa Pro Honda CBR 650R / categoria Master

1 – #377 – Chrystian Quick – 132 pontos

2 – #27 – Alexandre Colorado – 104 pontos

3 – #303 – Doca Schievano – 58 pontos

Resultados 6ª etapa

SuperBike / Categoria SuperBike Pro

1 – #14 – João Carneiro – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

2 – #35 – Diego Perez

3 – #44 – Guilherme Brito – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Pro

1 – #72 – Gui Foguetinho

2 – #27 – Alexandre Colorado

3 – #111 – Lucas Bessa

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Light

1 – #388 – Fabio Delefrate

2 – #319 – Higor Vidotto

3 – #7 – Mateus Gomes

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Master

1 – #27 – Alexandre Colorado

2 – #377 – Chrystian Quick

3 – #64 – Lincoln Camilo