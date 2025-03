Vitória empata com o Altos-PI no Barradão e perde a liderança na Copa do Nordeste

Na quinta rodada da Copa do Nordeste, o Vitória enfrentou o Altos-PI em uma partida marcada por tensão e reviravoltas, resultando em um empate de 1 a 1. O confronto, realizado no Estádio Barradão, teve um momento decisivo aos 30 minutos do primeiro tempo, quando o time baiano ficou com um jogador a menos devido à expulsão de Carlos Eduardo, após uma entrada violenta.

Durante a primeira metade do jogo, o Vitória demonstrou um domínio considerável da posse de bola, estabelecendo uma pressão constante na saída de bola adversária. Apesar de criar diversas oportunidades claras para marcar, os jogadores não conseguiram concluir as jogadas com precisão, resultando em um primeiro tempo com poucas finalizações efetivas.

Com a expulsão de Carlos Eduardo, muitos esperavam que o panorama da partida mudasse, mas o Vitória continuou a pressionar. Mesmo em desvantagem numérica, o lateral Hugo conseguiu abrir o placar com um chute bem colocado, colocando o Leão em vantagem ao final do primeiro tempo, que terminou com o placar de 1 a 0.

No segundo tempo, a equipe do Altos-PI aproveitou a superioridade numérica e passou a ter mais controle da partida. Contudo, mesmo dominando a posse de bola, não conseguiu criar oportunidades significativas para ameaçar a meta do Vitória. O jogo parecia se encaminhar para uma vitória do time baiano até que, aos 36 minutos da segunda etapa, um cruzamento na área resultou em um gol do centroavante Rodrigão. Após um bate-rebate na área, Rodrigão empurrou a bola para as redes, selando o empate.

Após o gol do Altos-PI, ambos os times buscaram retomar a liderança no jogo, mas as limitações dos elencos impediram novas alterações no placar. Assim, o duelo encerrou-se em 1 a 1.

O Vitória agora se prepara para seu próximo desafio no Campeonato Baiano. A equipe retorna aos gramados no sábado (8), onde enfrentará o Atlético-BA na partida de volta da semifinal. Com o resultado do primeiro confronto favorável ao rubro-negro — uma vitória por 4 a 0 —, o time pode avançar à final mesmo se perder por até três gols de diferença.