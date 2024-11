Vitória e Corinthians se enfrentam: veja onde assistir, escalações e arbitragem

No próximo sábado, às 16h30, o estádio Barradão será palco de um confronto decisivo na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória e Corinthians se enfrentam em uma partida crucial na batalha para evitar o rebaixamento. Ambas as equipes chegam embaladas por sequências positivas, somando três vitórias consecutivas cada uma, o que impulsionou sua posição na tabela. Atualmente, o Vitória ocupa a 12ª colocação, enquanto o Corinthians está logo atrás, em 13º lugar, ambos com 38 pontos, igualando-se na pontuação.

A importância deste duelo reside no fato de que apenas quatro pontos os separam do Athletico Paranaense, a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Uma vitória em Salvador pode ser um passo crucial para afastar o risco do descenso.

Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere. O Vitória aposta no bom momento vivido e na força de jogar em casa para manter a sequência vitoriosa. Entretanto, a equipe terá que lidar com as ausências do lateral Lucas Esteves e do volante William Oliveira, ambos suspensos. Apesar disso, o técnico Thiago Carpini deve manter a base da equipe que vem atuando nas últimas partidas.

Por outro lado, o Corinthians enfrenta problemas com desfalques importantes. Sem os zagueiros André Ramalho e Cacá, devido a lesões, o técnico Ramón Díaz optará por um esquema defensivo tradicional com quatro jogadores. As mudanças confirmadas são as entradas de Fagner e Matheus Bidu nos lugares dos suspensos Matheuzinho e Hugo. Na defesa central, Félix Torres e Gustavo Henrique formarão a dupla titular. A equipe ainda contará com o retorno de Igor Coronado após cumprir suspensão e a estreia do jovem talento Renato.

As escalações prováveis são as seguintes:

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e PK; Filipe Machado, Ryller e Matheuzinho; Gustavo Silva, Everaldo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Corinthians: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Carrillo, Alex Santana (ou Charles) e Garro; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

A arbitragem ficará sob responsabilidade de Bruno Arleu de Araújo (RJ), com auxílio de Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ). O VAR será comandado por Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

Este embate é mais do que um simples jogo; é uma oportunidade para ambas as equipes consolidarem sua permanência na elite do futebol brasileiro nesta reta final do campeonato.