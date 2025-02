Vitória do Palmeiras sobre o Mirassol é marcada por caso de racismo; veja

No último domingo (23), o Palmeiras conquistou uma vitória emocionante contra o Mirassol, com um placar de 3 a 2 no Estádio Campos Maia, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Contudo, a celebração da vitória foi ofuscada por um episódio lamentável de racismo que ocorreu após o apito final.

Ofensa foi flagrada por câmeras de TV

Imagens registradas pela TV Globo capturaram um momento tenso em que o vice-prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Marcondes, foi flagrado ofendendo um funcionário de segurança do clube paulista. O clima de hostilidade aumentou quando, enquanto Marcondes se afastava das câmeras, ouviu-se a expressão pejorativa “macaco velho” direcionada ao segurança.

Reagindo imediatamente à situação, os seguranças do Palmeiras começaram a clamar por respeito e contra o racismo. O vice-prefeito deixou o estádio pouco tempo depois da ocorrência. A gravidade do incidente chamou a atenção de Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, que enfatizou: “Está todo mundo vendo que foi o vice-prefeito. Vocês terão que mostrar, e todos serão testemunhas. Se ele chamou o cara de macaco, ele será denunciado”. Confira:

Fábio Marcondes, vice-prefeito de São José do Rio Preto, além de se comportar dessa forma que você vê no vídeo, chamou um segurança do Palmeiras de "Macaco velho". Gerando revolta entre os funcionários.



Isso rolou após a partida entre Mirassol x Palmeiras. pic.twitter.com/ThkJCkGYb5 — ⚽ (@DoentesPFutebol) February 24, 2025

Palmeiras e Mirassol se manifestam sobre o caso

A diretoria do Palmeiras se manifestou oficialmente sobre o caso, condenando os atos discriminatórios. Em nota, a Sociedade Esportiva Palmeiras expressou sua indignação pela ofensa sofrida por um de seus seguranças na área de acesso aos vestiários. A nota destaca: “Não toleramos qualquer forma de discriminação e tomaremos todas as providências cabíveis, começando pelo registro de Boletim de Ocorrência”.

O Mirassol Futebol Clube também reagiu ao incidente, manifestando seu repúdio a qualquer ato de racismo ou discriminação racial. Em comunicado oficial, o clube declarou: “A intolerância e o preconceito não têm lugar em nossa sociedade, e é inaceitável que atos dessa natureza possam ocorrer. Defendemos que denúncias sejam apuradas e que, caso comprovado qualquer ato de racismo ou injúria racial, sejam punidos com os rigores da lei”.

Este triste episódio reitera a necessidade urgente de um combate efetivo à discriminação racial no esporte e na sociedade como um todo, lembrando a todos da importância da educação e do respeito mútuo.