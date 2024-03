Vitória da Husqvarna PowerHusky/Itaminas com Rigor Rico na 1ª etapa do Brasileiro de Hard Enduro

Foi dada a largada para o Campeonato Brasileiro de Hard Enduro no último fim de semana, 9 e 10, em Morungaba, interior de São Paulo. A Husqvarna PowerHusky/Itaminas conquistou dois pódios na prova de abertura da temporada com destaque para a vitória de Rigor Rico #1 na Gold em uma prova muito disputada no domingo. O heptacampeão brasileiro e campeão latino-americano, título conquistado há uma semana na Costa Rica, mostrou toda sua técnica e habilidade pilotando uma TE 300, pela primeira vez, em uma prova nacional.

“Foi um fim de semana muito legal, vim embalado do Campeonato Latino-Americano. Fiquei em segundo no Prólogo e sabia que seria difícil ganhar do português (Diogo Vieira), pois é um piloto que está disputando o mundial de super enduro. Mas no domingo, no meu habitat natural, deu tudo certo, forcei, assumi a liderança, ganhamos e estamos na liderança do campeonato”, conta Rigor que completa: “Estou com a moto basicamente original de motor, de elétrica, de injeção, de suspensão e está perfeita. Outro ponto importante foram os pneus Goldentyre que superaram todas as expectativas, tracionaram muito e facilitou demais minha performance.”

Prova dura de alto nível técnico e muito disputada, contou também com a participação de pilotos internacionais. A chuva que deixou muita lama nas trilhas apimentou ainda mais a competição com trechos escorregadios e terminou com uma subida com pedras muito lisas no Morro do Japonês. Foram 167 pilotos inscritos em sete categorias.

Benê Coser #121 marcou o oitavo tempo da Silver no Prólogo e fez uma prova onde conquistou algumas posições mas acabou terminando em quinto, garantindo o pódio para a equipe em sua estreia. “Foi uma prova bruta depois de muita chuva. Estou muito feliz na minha primeira prova com a marca. Husqvarna sendo Husqvarna, a TE 300 entregou muita potência, controle de tração funcionou super bem, assim como os pneus. Foi um sonho realizado, estou feliz e pronto para próxima etapa”, destaca o piloto de Socorro (SP).

Competindo também na Silver, Guilherme Costa #117 classificou-se com o sétimo tempo da categoria no Prólogo e largou confiante no domingo, finalizando em 13º. “Logo no início fiz algumas ultrapassagens e cheguei a ficar em primeiro, depois foi ultrapassado por Bêne, meu companheiro de equipe, e me mantive boa parte em segundo. Quando tinha completado 70% do percurso me deparei com um congestionamento de pilotos em um trecho bem desgastado e foi aí que perdi posições. Mas foi um fim de semana de muitas emoções, a TE300, juntamente com os acessórios S3 e pneus Goldentyre se comportaram muito bem, me ajudaram em várias situações e me levaram a completar bem a prova”, explica o piloto de Itabirito (MG).

O paulista Bruno Gonzalez #220 finalizou a etapa em sexto na Bronze. “No domingo fiz uma corrida de recuperação, pois larguei em 19º. A prova estava muito técnica e exigente, a chuva castigou sexta e sábado, elevando ainda mais o nível de dificuldade e perigo. Os pneus Goldentyre fizeram a diferença sob essas condições e me ajudaram a conquistar a sexta posição. A moto esteve perfeita e já está pronta para a próxima para Barão de Cocais!”, destaca.

“A equipe estreou muito bem no campeonato, ainda com Rigor vencendo na Gold. Benê está de parabéns pelo pódio e Bruno e Guilherme superaram os desafios propostos, mas a temporada só está começando. O hard enduro é uma das modalidades do motociclismo off-road que vem crescendo nos últimos anos, tanto que foram mais de 160 pilotos nesta primeira etapa e isto ajuda, a incentivar ainda mais a modalidade”, conclui Maurício Fernandes, chefe de equipe e sócio-diretor da Husqvarna no Brasil.

Resultado Campeonato Brasileiro de Hard Enduro – Morungaba/SP (10/3)

Gold

1 – Rigor Rico (Husqvarna PowerHusky/Itaminas)

2 – Steven Calderon

3 – Raul Reijers

4 – Guilherme Pietro

5 – Diogo Viera

Silver

1 – César Rocha

2 – Pedro Zanetti

3 – José Sotello Filho

4 – Alan Borba

5 – Benê Coser (Husqvarna PowerHusky/Itaminas)

13 – Guilherme Costa (Husqvarna PowerHusky/Itaminas)

Bronze

1 – Vincenzo Barbagallo

2 – César Costa

3 – Augusto Toshio

4 – João Pinheiro

5 – Lucas Silveira

6 – Bruno Gonzalez (Husqvarna PowerHusky/Itaminas)

Campeonato Brasileiro de Hard Enduro 2024

Etapa 2 -19 a 21/abril – Barão de Cocais (MG)

Etapa 3 – 17 a 19/maio – Osório (RS)

Etapa 4 – 14 a 16/junho – Poços de Caldas (MG)

Etapa 5 – 16 a 18/agosto- Socorro (SP)

Etapa 6 – 20 a 22/setembro- Cuiabá (MT)