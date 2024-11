Vitória da Fantic Racing Brasil, com Flávio Volpi, na última rodada do Brasileiro de Enduro

A Fantic Racing Brasil conquistou sua primeira vitória neste fim de semana, durante a rodada final do Campeonato Brasileiro de Enduro, em Mairiporã (SP). Com a XEF 250 Trail, Flávio Volpi #16 venceu os dois dias de disputas (13ª e 14ª etapas) na E4 e garantiu o lugar mais alto do pódio. O piloto fechou a temporada como Vice-Campeão Brasileiro de Enduro 2024, na categoria, defendendo a marca italiana, representada no país pelo grupo 2W Motors.

Não foi apenas o percurso técnico e desafiador – após as fortes chuvas que atingiram a região na sexta-feira (8) -, que Volpi precisou superar. Neste domingo, o capixaba vinha forte e liderando nas parciais na E4 mas quase no final do percurso da última etapa, bateu com o pé muito forte no chão e acabou fraturando a tíbia e a fíbula e precisou abandonar a prova. Mas como havia completado mais de 80% das Especiais Cronometradas, garantiu a vitória.

“O campeonato não terminou como o esperado. Acabei fraturando dois ossos da perna, fui para o hospital e imobilizado, mas decidimos que seria melhor fazer a cirurgia no meu Estado. De qualquer forma, estou muito feliz de ter conquistado essa vitória para equipe”, explicou o piloto de São Roque do Canaã (Espírito Santo), 32 anos, que no mês passado foi Tetracampeão Capixaba de Enduro.

Sobre sua primeira temporada defendendo a marca, o piloto ressalta: “A temporada foi perfeita. Gostei demais da XEF 250 Trail e me adaptei perfeitamente. Os mecânicos trabalharam muito bem nela. Foi muito gratificante ter representado a Fantic no Brasil e trabalhado para somar junto ao time na evolução da moto, quero agradecer a toda a equipe e ao apoio que tive durante esse ano.”

“Vale destacar o desempenho da XEF 250 Trail. Uma moto praticamente original que mostrou durante a temporada que é um produto que tem muito a crescer, ainda, e a mostrar ao mercado brasileiro. A vitória do Flávio nesta prova comprovou o potencial da moto, assim como o seu vice-campeonato no Brasileiro de Enduro”, afirma Raul Fernandes Jr, sócio-diretor do grupo 2W Motors, que detém a operação da Fantic no país.

A XEF 250 Trail é uma motocicleta de enduro, ideal para trilhas e equipada com motor de 250cc a 4 tempos, refrigerada a líquido, com injeção eletrônica de combustível e uma nova ECU. Combina potência e facilidade de condução com tecnologia avançada e baixa manutenção e é equipada com ponteira Arrow na versão original.

A marca italiana Fantic tem tradição de 56 anos e chegou ao Brasil pelas mãos da 2W Motors, em 2020, inicialmente com as bicicletas elétricas e, a partir de 2023, com as motocicletas da linha Caballero e XEF 250 Trail e também da scooter elétrica.

A Fantic Racing Brasil tem patrocínio da Fantic Brasil, Itaminas, Goldentyre, S3 Brasil, Ride 100% e Grupo 2W Motors.

– Resultado 7ª rodada Campeonato Brasileiro de Enduro – Mairiporã/SP (10/11)

Categoria E4

1 – Flávio Volpi (Fantic Racing Brasil)

2 – João Vitor Freitas

3 – Alexandre Farias Valadares

– Ranking Final Campeonato Brasileiro de Enduro 2024

Categoria E4 (três primeiros)

1 – Alexandre Valadares – 300 pontos

2 – Flávio Volpi – 258 pontos (Fantic Racing Brasil)

3 – João Vitor Freitas – 98 pontos