Vitória conquista vitória importante sobre Fortaleza e assume liderança no Grupo A da Copa do Nordeste

Na noite desta quarta-feira (19), o Vitória obteve uma significativa vitória sobre o Fortaleza, vencendo por 2 a 1 em um emocionante confronto realizado no Castelão, válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O triunfo não apenas reafirmou a força do time baiano, como também garantiu a liderança do Grupo A, agora com 10 pontos acumulados.

O jogo começou com um ritmo lento, mas aos poucos o Fortaleza conseguiu se impor. Aos 16 minutos, Mancuso quase abriu o placar, mas Lucas Arcanjo fez uma defesa crucial em um chute cruzado. Em seguida, Breno Lopes chegou perto de marcar, mas teve seu gol evitado por Edu, que salvou em cima da linha. No entanto, foi Zé Welison quem assistiu Lucero para que ele marcasse um belíssimo gol de fora da área aos 39 minutos, colocando o Fortaleza à frente antes do intervalo.

O cenário mudou no segundo tempo, quando o Vitória retornou decidido a reverter a situação. Com a entrada de Gustavo Mosquito no lugar de Edu e a alteração na formação defensiva, o time conseguiu pressionar. O atacante não demorou para deixar sua marca; aproveitando-se de um erro de passe de Zé Welison, ele driblou Ávila e igualou o marcador.

Com o ânimo renovado, o Vitória continuou a dominar as ações e, aos 35 minutos, Baralhas marcou um golaço de fora da área, selando a virada para 2 a 1. Apesar da pressão final do Fortaleza que culminou em uma bola na trave com Renato Kayser, o resultado se manteve favorável ao Rubro-Negro até o apito final.

Com este resultado positivo, o Vitória estendeu sua invencibilidade para 17 jogos consecutivos. O próximo desafio para o time será contra o Atlético-BA neste sábado (22), na última rodada da fase inicial do Campeonato Baiano. Posteriormente, no dia 25, a equipe visitará o Maranhão pela primeira fase da Copa do Brasil.

Por outro lado, o Fortaleza terá uma pausa até o próximo sábado (1º de março), quando enfrentará um adversário ainda não definido na semifinal do Campeonato Cearense. Na Copa do Nordeste, a equipe se prepara para receber o Ferroviário no dia 5 de março.

Escalações:

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, David Luiz (Kuscevic – 19’/2ºT), Ávila e Bruno Pacheco; José Welison (Pochettino – 19’/2ºT), Pol Fernández e Calebe (Renato Kayser – 39’/2ºT); Marinho (Yago Pikachu – 31’/2ºT), Lucero e Breno Lopes (Moisés – 31’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Edu (Gustavo Mosquito – Intervalo), Neri e Lucas Halter; Raul Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira, Matheuzinho e Jamerson (Hugo – 27’/2ºT); Fabrício (Janderson – 4’/1ºT e Carlinhos – 27’/2ºT), Lucas Braga (Wellington Rato – 22’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini.