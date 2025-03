Vitória bate Sport em confronto direto e assume a liderança da Copa do Nordeste

Em uma partida decisiva pela liderança do Grupo A da Copa do Nordeste, o Vitória garantiu um triunfo importante ao derrotar o Sport por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (19), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador. O jogo foi válido pela sexta rodada da competição.

A partida começou com alta intensidade, refletindo as estratégias distintas das equipes. O Vitória optou por uma marcação adiantada, enquanto o Sport buscava controlar a posse de bola. Após um início morno, as emoções começaram a surgir a partir dos 30 minutos de jogo.

Dominando o campo, o Vitória fez com que o goleiro Caíque França realizasse suas primeiras intervenções ao defender tentativas de Janderson e Carlinhos. Quando parecia que o primeiro tempo terminaria sem gols, Hugo levantou a bola na área adversária. Carlinhos fez a assistência perfeita e Janderson não perdeu a oportunidade, disparando um forte chute aos 46 minutos e colocando os donos da casa à frente no placar.

No segundo tempo, o Vitória quase ampliou sua vantagem logo no início. Claudinho testou Caíque França com uma cabeçada e, na sequência, Pepê teve uma chance clara de gol, mas não conseguiu finalizar corretamente. Por outro lado, o Sport encontrou dificuldades em criar jogadas ofensivas e não demonstrou força para reagir diante da defesa adversária.

A tensão aumentou nos últimos minutos de jogo, com entradas mais duras e muitas reclamações por parte dos jogadores. No entanto, no último momento da partida, o time pernambucano teve uma oportunidade de empatar: Chrystian Barletta conseguiu escapar da marcação de Hugo e finalizou colocado, mas a bola acabou atingindo a trave de Gabriel.

Com essa vitória, o Vitória assume a liderança do grupo e se posiciona favoravelmente na competição, enquanto o Sport terá que trabalhar para se recuperar nas próximas rodadas.