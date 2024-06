Vitória bate o Atlético-MG e joga Vasco para o Z4 do Brasileirão

O Vitória conseguiu seu segundo triunfo no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (20), ao bater o Atlético-MG por 4 a 2 no Barradão, em Salvador, em duelo pela 10ª rodada. Com o resultado, o time baiano saiu do Z4, empurrando o Vasco para a incômoda situação na tabela.

Willian Oliveira, duas vezes, Matheusinho e Castillo marcaram para o Vitória; Gustavo Scarpa e Palacios marcaram os gols do Atlético-MG. O Galo também teve um gol anulado na primeira etapa.

Com o triunfo, o Vitória chega a nove pontos e deixa o Z4. A equipe rubro-negra assumiu a 15ª posição.

Estacionado nos 13 pontos, o Galo é o 10º colocado. Esta foi a segunda derrota seguida da equipe, que, antes, estava invicta no Brasileiro.

O Vitória visita agora o Red Bull Bragantino. As equipes se enfrentam pela 11ª rodada no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília).

No mesmo dia e horário, o Atlético-MG encara o Fortaleza. O jogo é na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Pablo), Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Willian Oliveira e Léo Naldi (Rodrigo Andrade); Matheusinho (Jean Mota), Osvaldo (Erick Castillo) e Alerrandro. T.: Thiago Carpini.

ATLÉTICO-MG

Éverson; Saravia, Bruno Fuchs e Rômulo (Alan Kardec); Gustavo Scarpa, Battaglia, Igor Gomes, Zaracho e Alisson (Palacios); Pedrinho (Robert) e Cadu (Isaac). T.: Gabriel Milito.

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data e horário: 20 de junho de 2024 (quinta-feira), às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Cartões amarelos: Caio Vinícius (VIT); Rômulo e Igor Gomes (CAM)

Gols: Matheusinho, aos 7′, Gustavo Scarpa, aos 12′, e Willian Oliveira aos 44 minutos do primeiro tempo. Willian Oliveira, aos 20′, e Erick Castillo, aos 31′ e Palacios, aos 42 minutos do segundo tempo.