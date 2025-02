Vitória avança em negociação por Federico Girotti, atacante do Talleres

O Esporte Clube Vitória deu um passo significativo em suas tentativas de reforçar o elenco para a temporada atual ao formalizar uma proposta de aquisição do atacante argentino Federico Girotti. Com 25 anos e atualmente sob contrato com o Talleres, da Argentina, o jogador se destacou na última temporada, onde alcançou a marca de 14 gols em 49 partidas, sua melhor performance até o momento.

A proposta inicial do Vitória era de um empréstimo, mas essa abordagem foi prontamente rejeitada pelo Talleres. Contudo, a diretoria do clube brasileiro não desanimou e optou por incluir a possibilidade de compra na negociação, o que motivou os argentinos a reconsiderar as condições.

Até o momento, nesta temporada, Girotti tem sido titular em apenas duas das cinco partidas disputadas pelo Talleres. O atacante demonstra interesse em uma mudança de clube que lhe proporcione mais tempo em campo e oportunidades para brilhar.

Esta não é a primeira vez que Girotti veste as cores do Talleres. Em 2024, ele teve uma passagem notável pela equipe, consolidando-se como um dos principais jogadores do time. Sua trajetória no futebol profissional começou nas divisões de base do River Plate, onde atuou no time Sub-20 durante dois anos antes de ascender ao time principal em 2020. Ele permaneceu no clube até 2021, quando decidiu buscar novos desafios.