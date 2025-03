Vitor Roque treina entre os titulares e deve começar Palmeiras x São Paulo

O Palmeiras intensificou seus treinos nesta quinta-feira (6) em preparação para a semifinal do Campeonato Paulista, que acontecerá na próxima segunda-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, contra o rival São Paulo. A equipe alviverde busca corrigir suas deficiências ofensivas, que têm se acumulado desde o início de 2024, e para isso conta com a recente contratação de Vitor Roque, que já se juntou ao elenco nos treinamentos.

O técnico Abel Ferreira está considerando implementar alterações significativas na formação da equipe. Os jogadores Piquerez e Gómez, que estavam em processo de recuperação de lesões, já estão treinando com bola e sem limitações, tornando-se opções viáveis para a partida. Ambos devem substituir Micael na defesa e Vanderlan na lateral esquerda, respectivamente. Além disso, Vitor Roque pode ter a chance de estrear como titular, uma vez que chegou ao clube com a missão de fortalecer o ataque.

Com as possíveis mudanças, a escalação do Palmeiras poderá contar com: Weverton no gol; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez na linha defensiva; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga no meio-campo; e no ataque, Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque. Essas informações foram reportadas pelo portal ‘ge’.

Até o embate contra o São Paulo, o Palmeiras tem agendados mais três treinos. Abel Ferreira está focado em aprimorar a parte tática da equipe e ensaiar diversas situações de jogo para garantir um desempenho eficiente. O Verdão mira conquistar seu quarto título consecutivo do Campeonato Paulista, após triunfar nas edições de 2022, 2023 e 2024.