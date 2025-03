Vitor Reis: a maior venda de um zagueiro na história do futebol brasileiro

O jovem zagueiro Vitor Reis, de apenas 19 anos, alcançou um marco significativo ao se tornar a maior venda de um defensor na história do futebol brasileiro. O atleta, formado nas categorias de base do Palmeiras, foi negociado com o Manchester City por impressionantes 37 milhões de euros, equivalentes a R$ 226 milhões na cotação atual. O Palmeiras mantém 100% dos direitos econômicos do jogador.

Após a transferência, o renomado treinador do Manchester City, Pep Guardiola, elogiou Vitor Reis, destacando seu potencial promissor. Em suas declarações, Guardiola expressou sua satisfação com o desempenho do defensor nos treinos e jogos, ressaltando suas habilidades físicas e inteligência em campo. “As impressões são muito boas. Ele é muito jovem e chegou do Brasil com um foco incrível. Zagueiros precisam ter condições físicas adequadas e também ser inteligentes, e ele se encaixa nesse perfil”, afirmou o técnico espanhol.

Com essa transação, Vitor Reis superou o recorde anterior que pertencia a Lucas Beraldo, que foi vendido pelo PSG ao São Paulo por 20 milhões de euros. Este feito não apenas destaca o talento de Reis, mas também reflete a crescente valorização de jogadores brasileiros no mercado internacional.

A trajetória de Vitor Reis é uma prova do desenvolvimento de jovens talentos no Brasil e da capacidade das equipes locais em formar atletas que se destacam em grandes clubes europeus.