Vitor Borba é campeão brasileiro de motocross da categoria MX2Jr

Vitor Borba é o campeão brasileiro de motocross da categoria MX2Jr na temporada 2024. O piloto catarinense da equipe Honda Racing garantiu a taça inédita neste domingo (9/6), na pista montada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), com uma rodada de antecipação. Acelerando a motocicleta CRF 250R, ele ainda sustentou a liderança da MX2, quatro pontos à frente do companheiro de time Bernardo Tibúrcio, que venceu a bateria exclusiva da categoria. Na MX1, Stephen Rubini mostrou mais uma vez superação para seguir firme na luta pelo título. As disputas valeram pela sexta etapa do calendário.

Rubini, com a Honda CRF 450R, largou com o ombro lesionado após a queda sofrida há dois dias. Na corrida exclusiva da MX1, o francês completou em terceiro, mas somou os pontos da segunda colocação, já que o vencedor não pontua. Mais tarde, cruzou em terceiro a bateria da Elite MX (que reúne as classes MX1 e MX2), novamente pontuando como segundo. Assim, está a oito pontos do líder, com 50 ainda em jogo na etapa final, em Ponta Grossa (PR).

“Foi o fim de semana mais longo da minha vida, tive de lidar com a dor. Não faria isso sem a ajuda da equipe, eles me deram a força para ir até o fim, serei eternamente grato. Deixei tudo o que podia na pista. O campeonato vai para as últimas corridas”, resumiu.

Jetro Salazar, também com a CRF 450R, terminou a bateria da MX1 em uma positiva quarta posição. Na Elite MX, o equatoriano sentiu o ombro e não pôde completar. “Não larguei tão bem na MX1, mas sabia da importância de um bom resultado para a equipe e fiz uma corrida muito boa. Mais tarde, quando alinhei no gate, já senti o ombro. A pista estava muito difícil e preferi não correr o risco de algo mais sério.” O paulista Gustavo Pessoa se recupera de lesão e não alinhou nas corridas desta sexta etapa.

Na MX2, o mineiro Tibúrcio, com a CRF 250R, fez uma largada perfeita para tomar a ponta. Apesar da aproximação dos rivais nos minutos finais, ele confirmou a vitória. Na Elite MX, teve um pneu furado, precisou parar no pit e ainda retornou para ser o décimo da categoria. Na soma dos resultados da etapa, subiu no pódio em quarto lugar da MX2. “Ganhei a primeira, me diverti bastante. Infelizmente precisei parar na Elite MX e voltar, mas somei pontos importantes. Agora vamos para a última etapa, o título está praticamente dentro do time.”

O catarinense Borba manteve a liderança da MX2, com um terceiro e um quarto lugares nas disputas (foi o terceiro na soma dos resultados). Mais cedo, ele fez a festa com sua sexta vitória seguida na MX2Jr. O resultado valeu a confirmação antecipada do título do campeonato, objetivo cumprido após ser vice em 2022 e 2023. “Fico muito feliz pelo título antecipado. Passei por muitos momentos difíceis, treinei bastante e me preparei para esse dia. Agradeço toda a equipe e a minha família. Na MX2, senti o desgaste da sequência de corridas e procurei pensar no campeonato. Terminei inteiro, sem cair e vamos para a final na frente“, festejou.

A equipe Honda Racing de Motocross tem o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Alpinestars e Pirelli.

Representante do Enduro – O dez vezes campeão brasileiro de Enduro Bruno Crivilin completou sua participação com a 11ª posição na bateria da MX2 e a nona entre os pilotos da categoria na Elite MX. “No geral foi bastante positivo, me senti melhor cada vez que entrava na pista. O nível é muito alto, fui até além da expectativa. Agradeço muito à equipe pela oportunidade”, destacou o capixaba, também com a CRF 250R.

JP Pro Honda Team – Pódios também para a equipe satélite JP Pro Honda Team. Hector Assunção conquistou o quarto lugar na corrida da Elite MX, depois de ter sido o sexto na bateria da MX1. Na MX3, seu irmão Roosevelt Assunção recebeu a bandeirada em terceiro. Ele compete habitualmente na MX4. O chileno Iñaki Abarzua garantiu a segunda posição na MX2Jr.

6ª etapa – Campeonato Brasileiro de Motocross 2024

Local: Autódromo de Interlagos – São Paulo (SP)

Classificação extraoficial (cinco primeiros)

MX1

1º Fábio Santos #1 – 261 pontos

2º Stephen Rubini #106 – Honda Racing – Honda CRF 450R – 253 pontos

3º Paulo Alberto #211 – 202 pontos

4º Miro Sihvonen #147 – 201 pontos

5º Dudu Lima #2 – 175 pontos

7º Gustavo Pessoa #891 – Honda Racing – Honda CRF 450R – 138 pontos

9º Hector Assunção #30 – JP Pro Honda Team – Honda CRF 450R – 122 pontos

11º Jetro Salazar #60 – Honda Racing – Honda CRF 450R – 109 pontos

MX2

1º Vitor Borba #28 – Honda Racing – Honda CRF 250R – 256 pontos

2º Bernardo Tibúrcio #3 – Honda Racing – Honda CRF 250R – 249 pontos

3º Marcelo Leodorico #44 – 207 pontos

4º Henrique Henicka #202 – 190 pontos

5º Marcello Lima #5 – 169 pontos

18º Bruno Crivilin #599 – Honda Racing – Honda CRF 250R – 47 pontos

26º Iñaki Abarzua #251 – JP Pro Honda Team – 19 pontos

MX2Jr

1º Vitor Borba #28 – Honda Racing – Honda CRF 250R – 209 pontos (campeão)

2º Pietro Piroli #161 – 161 pontos

3 Arthur Gomes #918 – 155 pontos

4º Gabriel Cirino #81 – 123 pontos

5º Wagner Santos #213 – 103 pontos

14º Iñaki Abarzua #251 – JP Pro Honda Team – 54 pontos

Resultados 6ª etapa (cinco primeiros)

Corrida Elite MX (MX1 + MX2)

1º Fábio Santos #1

2º Harry Kullas #151

3º Stephen Rubini #106 – Honda Racing – Honda CRF 450R

4º Hector Assunção #30 – JP Pro Honda Team – Honda CRF 450R

5º Dudu Lima #2

13º Vitor Borba #28 – Honda Racing – Honda CRF 250R (4º MX2)

17º Bruno Crivilin #599 – Honda Racing – Honda CRF 250R (8º MX2)

19º Bernardo Tibúrcio #3 – Honda Racing – Honda CRF 250R (10º MX2)

29º Jetro Salazar #60 – Honda Racing – Honda CRF 450R (12º MX1)

Corrida MX1

1º Harry Kullas #151

2º Fábio Santos #1

3º Stephen Rubini #106 – Honda Racing – Honda CRF 450R

4º Jetro Salazar #60 – Honda Racing – Honda CRF 450R

5º Dudu Lima #2

6º Hector Assunção #30 – JP Pro Honda Team – Honda CRF 450R

Soma das baterias MX1

1º Harry Kullas #151 – 47 pontos

2º Fábio Santos #1 – 47 pontos

3º Stephen Rubini #106 – Honda Racing – Honda CRF 450R – 40 pontos

4º Hector Assunção #30 – JP Pro Honda Team – Honda CRF 450R – 33 pontos

5º Dudu Lima #2 – 32 pontos

7º Jetro Salazar #60 – Honda Racing – Honda CRF 450R – 27 pontos

Corrida MX2

1º Bernardo Tibúrcio #3 – Honda Racing – Honda CRF 250R

2º Enzo Lopes #816

3º Vitor Borba #28 – Honda Racing – Honda CRF 250R

4º Eric Tomas #848

5º Luiz Felipe #148

11º Bruno Crivilin #599 – Honda Racing – Honda CRF 250R

16º Iñaki Abarzua #251 – JP Pro Honda Team – Honda CRF 250R

Soma das baterias – MX2

1º Enzo Lopes #816 – 47 pontos

2º Eric Tomas #848 – 40 pontos

3º Vitor Borba #28 – Honda Racing – Honda CRF 250R – 38 pontos

4º Bernardo Tibúrcio #3 – Honda Racing – Honda CRF 250R – 36 pontos

5º Henrique Henicka #202 – 34 pontos

9º Bruno Crivilin #599 – Honda Racing – Honda CRF 250R – 23 pontos

18º Iñaki Abarzua #251 – JP Pro Honda Team – Honda CRF 250R – 5 pontos

MX2Jr

1º Vitor Borba #28 – Honda Racing – Honda CRF 250R

2º Iñaki Abarzua #251 – JP Pro Honda Team – Honda CRF 250R

3º Pietro Piroli #161

4º Arthur Gomes #918

5º Gabriel Cirino #81

Corrida MX3

1º Rodrigo Lama #332

2º José Felipe #952

3º Roosevelt Assunção – JP Pro Honda Team – Honda CRF 450R

4º Cleiton Borges #90

5º Cássio Anacleto #323