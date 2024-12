Vítimas são identificadas e corpos encaminhados a Porto Alegre

Os corpos das dez vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido em Gramado, na Serra Gaúcha, estão sendo encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Porto Alegre. Inicialmente, havia a possibilidade de que os restos mortais fossem levados para um posto em Taquara, região metropolitana, porém, a decisão de optar pela capital se baseou em questões logísticas e na gravidade da situação, conforme explicou o delegado Gustavo Barcellos.

Entre as vítimas estão Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, um empresário de São Paulo, e nove membros de sua família. A operação para a retirada dos corpos teve início no final da tarde do último domingo (22) e deve continuar nas próximas horas. Para acessar os corpos, foi necessário o uso de uma retroescavadeira para remover parte da estrutura da loja atingida pela aeronave.

A aeronave, que partiu do aeroporto de Canela com destino a Jundiaí, São Paulo, caiu poucos minutos após a decolagem, atingindo uma chaminé de um edifício e causando danos a uma casa, uma pousada e uma loja de móveis. Dezessete pessoas que estavam no solo foram atendidas por ferimentos leves e inalação de fumaça.

Luiz Cláudio Galeazzi, que pilotava o avião no momento do acidente, era CEO da Galeazzi & Associados, empresa reconhecida por sua atuação em gestão de crise e reestruturação empresarial. Formado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Galeazzi tinha vasta experiência em processos de recuperação judicial tanto no Brasil quanto no exterior. A companhia foi fundada por seu pai, Cláudio Galeazzi, que faleceu em março deste ano.

Este não é o primeiro episódio trágico enfrentado pela família; em 2010, Luiz perdeu sua mãe em outro acidente aéreo. O atual acidente deixou não apenas uma marca profunda na família Galeazzi, mas também na comunidade local.

A queda do avião ocorreu às 9h15 da manhã e resultou em um incêndio na pousada atingida pelos destroços. Entre os feridos está uma turista que presenciou o acidente e relatou momentos de pânico entre os presentes. Dos feridos que necessitaram atendimento médico, dois permanecem em estado grave.

Imagens aéreas capturadas por drones mostraram o trajeto da queda da aeronave e os danos causados aos imóveis na área central de Gramado. As autoridades seguem investigando as causas do acidente enquanto as operações de resgate e identificação das vítimas são realizadas.