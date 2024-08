Vítima reage, pega arma do crime e dispara contra assaltantes em Guarulhos

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem reagiu a uma tentativa de assalto na madrugada desta segunda-feira (5), em Guarulhos, na Grande São Paulo. A vítima pegou a arma do crime e disparou contra um adolescente que o rendeu.

O jovem que estava na garupa desce do veículo com a arma em punho para anunciar o assalto à vítima, que entrega o celular e a carteira.

Vítima aproveitou o momento de distração para pegar a arma usada para rendê-lo. Em seguida, ele atira na direção do jovem, como mostra vídeo de câmera de segurança obtido pela Polícia Civil. O comparsa na moto aparece nas imagens fugindo do local.

Veja:

O adolescente baleado, de 16 anos, foi encontrado pela PM no local do crime. Ele tinha perfurações no ombro e braço esquerdos. Socorrido, não resistiu aos ferimentos e teve morte constatada em um pronto-socorro.

Vítima entregou arma do crime aos policiais. Ele disse aos agentes ter sido abordado por dois jovens em uma moto após sair do trabalho.

Caso foi registrado como legítima defesa. A polícia tenta identificar o homem que conduzia a moto e que fugiu do local da tentativa de assalto.