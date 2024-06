Visitas ao Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de SP, são retomadas neste fim de semana

O Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo, localizado no Viaduto do Chá, volta a oferecer o passeio guiado dentro do programa Vai de Roteiro, de forma gratuita. Localizado no coração do Centro de São Paulo, o prédio histórico tem, entre seus encantos, o jardim suspenso, de onde é possível avistar o Theatro Municipal, a Câmara Municipal, o Vale do Anhangabaú, o Edifício Mirante do Vale – onde fica o Sampa Sky – e muitos outros ícones da arquitetura paulistana.

Devido a obras de restauro no mármore do saguão, os passeios estavam suspensos, mas serão retomados a partir deste fim de semana, dias 22 e 23 de junho. Aos sábados, as saídas serão às 14h30 e 16h30; aos domingos, 10h30, 14h30 e 16h30. Nos feriados que caírem em dias de semana, as visitas acontecem às 14h30 e 16h30.

Durante o tour, o visitante aprende sobre a contribuição da família Matarazzo para o desenvolvimento da cidade por meio de suas indústrias e pode subir até o jardim suspenso, onde é possível ter uma vista única da cidade. Para participar, não é preciso reservar ingressos previamente, basta comparecer ao saguão do prédio com 1 hora de antecedência. Saiba mais.

Sobre o Edifício Matarazzo

Desde 2004, o local é sede da Prefeitura de São Paulo. Na década de 1930, foi inaugurado para ser a sede das Indústrias Matarazzo, passando anos depois a servir para outras finalidades, como a sede do Banco Banespa.