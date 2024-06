Visitantes do Zoo de SP podem ver de perto o sagui-da-serra-escuro

Os visitantes que forem ao Zoo de São Paulo terão a oportunidade de conhecer um casal de sagui-da-serra-escuro. O primata da família Callitrichidae é nativo de pequenas áreas da Mata Atlântica dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e popularmente conhecido como sagui-caveirinha, por ter na sua face uma “máscara” branca que emoldura os olhos, nariz e a boca.

O casal chegou ao Zoo de São Paulo em 2023 e ficou por alguns meses em uma área fora da visitação. Agora, pela primeira vez no espaço aberto ao público, é possível conhecer mais sobre a história desses animais.

Mara Marques, bióloga do Zoológico de São Paulo, conta que o parque trabalha com a conservação de espécies ameaçadas de extinção. “Nosso papel enquanto instituições de conservação, particularmente no que se refere ao sagui-da-serra-escuro, é manter uma população de segurança, que no futuro poderá ter o papel de uma população de restauração, ou seja, reproduzir esses animais para contribuir com ações na natureza”. A profissional também explica que a expansão de áreas urbanas, incêndios florestais, desmatamento, atropelamentos e competição com espécies invasoras, entre outras ameaças, contribuem para o desaparecimento das espécies.

Estima-se que atualmente existam 10 mil saguis-da-serra-escuro na natureza e 65 animais sob cuidados humanos, conforme dados da Stubook Keeper, de 2024. Esses animais são muito importantes para manter o equilíbrio na biodiversidade, pois exercem diversos papeis ecológicos como a dispersão de sementes e o controle de insetos.

De acordo com Ministério do Meio Ambiente (MMA), mais de 2 mil espécies de animais vivem na Mata Atlântica, sendo 270 espécies de mamíferos. O MMA traz ainda um dado muito preocupante, a última atualização da Lista Oficial das Espécies Ameaçadas de Extinção, mostra que cerca das 1.249 espécies ameaçadas, 102 são de mamíferos, destes, 35 primatas.

Pedaço da Mata Atlântica na zona Sul

O Zoo de São Paulo fica em meio a natureza, em uma área com mais de 450 mil metros quadrados de Mata Atlântica e abriga cerca de 2.100 animais de 220 espécies, entre elas diversas nativas da Mata Atlântica como o sagui-da-serra-escura, o mico-leão-preto, o macaco muriqui, entre outros animais.

Serviço:

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Ingressos: a partir de R$ 79,90 (inteira) e R$ 39,96 (meia-entrada).

Site: https://zoologico.com.br/atracoes/

Endereço: Avenida Miguel Estefno, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905