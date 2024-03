Visitante é detida tentando entrar em unidade prisional com ilícitos

No sábado, dia 2, os Policiais Penais do Centro de Detenção Provisória de Diadema registraram uma apreensão. A visitante foi surpreendida durante o procedimento de revista mecânica, feita no escâner corporal.

A mulher estava tentando adentrar no CDP em posse de 4 invólucros de substância esverdeada, aparentando ser maconha, com peso bruto de 51 gramas, e um outro pacote contendo ilícito semelhante a haxixe, de cerca de 1.2 gramas. As substancias estavam escondidas no cós da calça da companheira do preso.

A visitante e os ilícitos foram encaminhados ao 3° Distrito Policial de Diadema, onde foi registrado Boletim de Ocorrência. Quanto ao acautelado, este foi isolado preventivamente em cela especial.