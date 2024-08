Visita educativa à Sala SP é oportunidade para explorar patrimônio cultural para além da música

De estação de trem a sala de concertos. Desde o ano 2000, a Fundação Osesp oferece Visitas Educativas ao icônico edifício que um dia foi estação e sede administrativa da Estrada de Ferro Sorocabana e que hoje abriga a Sala São Paulo, casa da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo — Osesp. Realizadas diariamente e de maneira gratuita, as visitas duram cerca de uma hora e são guiadas por monitores que detalham a história do prédio, construído entre 1926 e 1938, seu restauro na década de 1990 e o projeto de conversão em uma das melhores salas de concertos do mundo. Para participar das visitas, é preciso retirar ingressos pela internet ou realizar agendamento prévio por e-mail.

Sobre as Visitas Educativas

Em um primeiro momento, o público tem a oportunidade de ver de perto os detalhes da imponente construção, inspirada no estilo arquitetônico francês, que refletem a força que a produção cafeeira representou para São Paulo no início do século XX. Todos os contornos do imóvel foram pensados para representar o “ouro verde” do Brasil, desde o desenho dos frutos de café no piso até os brotos e folhagens esculpidos nas colunas, vitrais e grades das portas do Hall Principal.

A segunda parte do passeio adentra o espaço onde, antigamente, ficava o jardim de inverno da Sorocabana, e que hoje é a Sala São Paulo. Neste momento revelam-se os detalhes e segredos da construção da casa da Osesp. Uma de suas características mais marcantes é a flexibilidade acústica, viabilizada pelo teto móvel que atende às diferentes demandas de cada tipo de espetáculo ao alterar o volume de ar da Sala de acordo com seu posicionamento.

A visita explica como a qualidade acústica do local se deve a uma série de outros detalhes para além do forro móvel: a geometria retangular da Sala – formato de “caixa de sapato”; a disposição dos balcões; o posicionamento do palco; a inexistência de carpetes e cortinas; as paredes pesadas; as poltronas que imitam a interação do corpo humano com o som; o desenho em relevo dos balcões e do teto; e até o isolamento espacial proporcionado pelos halls que contornam o cômodo.

O projeto de restauro e adequação da estação de trem para uso da Osesp foi assinado pelo premiado arquiteto e professor Nelson Dupré, que até hoje realiza Visitas Técnicas com seus alunos pela Sala. Esses momentos são voltados a engenheiros e arquitetos (ou estudantes dessas áreas) e oferecem uma excursão mais completa pela construção, passando também pelo subsolo e pelo 2º andar do prédio e possibilitando a análise do funcionamento dos mecanismos dos elevadores, da sala climatizada do piano e de outros detalhes específicos do isolamento acústico.

Há também a visita voltada para crianças, que apresenta o patrimônio histórico-cultural de forma lúdica e participativa. Por meio de uma atividade de Caça ao Tesouro, as crianças descobrem os elementos arquitetônicos principais do edifício e, dessa maneira, conhecem melhor sua história. A visita dura em torno de 1 hora e não conta com apresentações musicais.

Pensando em atender a todos os públicos, as Visitas Educativas são realizadas, mediante agendamento prévio, com recursos de audiodescrição ou com interpretação em Libras. Além disso, desde 2024 a Sala São Paulo conta com uma maquete tátil, produzida na escala 1:50. Esse recurso é destinado à exploração com as mãos por pessoas com deficiência visual ou baixa visão, além do público com deficiência intelectual, facilitando a compreensão da complexidade arquitetônica da Sala de Concertos.

Os ingressos para as Visitas Educativas são gratuitos e devem ser retirados pela internet neste link. Elas acontecem de segunda a sexta-feira, às 9h, às 13h e às 16h30; aos sábados, às 13h30; aos domingos (em dias de Concertos Matinais) e feriados, às 13h. Pelo e-mail [email protected], é possível fazer o agendamento para visitas técnicas, para grupos, ou em outros idiomas (inglês, espanhol ou francês). Visitas com recursos de audiodescrição ou com interpretação em Libras podem ser consultadas em [email protected].

A Visita Educativa à Sala São Paulo conta com o apoio dos associados do Programa Sou Osesp.

SERVIÇO:

Visita Educativa à Sala São Paulo

Dias e horários: Segunda a sexta-feira, às 9h, às 13h e às 16h30; sábado, às 13h30; domingo (em dias de Concertos Matinais) e feriados, às 13h.

Ingressos: Gratuitos, retirada neste link

Visita técnica, em outros idiomas e para grupos: [email protected]

Visita com recursos de acessibilidade: consulte a disponibilidade de datas em [email protected]

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16 — Campos Elíseos

Estacionamento: Rua Mauá, 51 | R$ 20,00 (por até 3h; sábado e domingo de manhã – preço único) e R$ 35,00 (por até 6h; sábado e domingo à tarde – preço único) | 600 vagas; 20 para pessoas com deficiência; 33 para idosos.

Transporte público: A Sala São Paulo está conectada à Estação Luz pelo Boulevard João Carlos Martins, localizado ao final da Plataforma 1 da CPTM. O trajeto, de 200 metros, é coberto e conta com recursos de acessibilidade.