Visita de Zelensky a Londres: diálogo com Keir Starmer e expectativas para cúpula europeia

No último sábado (1º), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desembarcou em Londres para um encontro significativo com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Esta visita ocorre em um momento crítico, logo após um debate público entre Zelensky e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acerca do conflito com a Rússia e as possibilidades de negociações de paz.

O encontro entre Zelensky e Starmer aconteceu nas proximidades de Downing Street, onde ambos líderes discutiram questões prementes antes da chegada de outros líderes europeus para uma cúpula programada para domingo (2). Este encontro tem como objetivo principal reavivar as esperanças de um acordo de cessar-fogo que seja justo, além de reforçar o suporte militar a Kiev. A reunião também será crucial para delinear os próximos passos a serem tomados, especialmente no contexto da possível interrupção da assistência dos EUA à Ucrânia.

Além disso, está agendado um encontro entre o rei Charles III do Reino Unido e o presidente ucraniano no domingo (2), conforme informações divulgadas pela agência britânica PA Media. Este diálogo representa uma oportunidade para fortalecer ainda mais as relações entre os dois países.

É relevante destacar que Keir Starmer havia se reunido com Donald Trump em Washington na semana anterior à visita de Zelensky. Durante esse encontro, o líder britânico fez questão de estender ao presidente dos EUA um convite especial para uma visita de Estado ao Reino Unido, emitido pelo rei Charles III.

Com essas interações diplomáticas, a Ucrânia busca solidificar seu apoio internacional em meio à contínua crise gerada pela agressão russa, enquanto os líderes europeus se preparam para discutir soluções que possam trazer estabilidade à região.