Visita de Zelenskiy a Washington: acordo sobre minerais de terras raras em foco

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o líder ucraniano Volodymyr Zelenskiy está programado para visitar Washington na próxima sexta-feira, onde ambos devem formalizar um acordo relacionado a minerais de terras raras. Durante essa visita, Zelenskiy expressou que o êxito do entendimento dependerá da continuidade das negociações e do suporte contínuo por parte dos EUA.

De acordo com informações divulgadas, o acordo, classificado como “preliminar” pelo primeiro-ministro da Ucrânia, prevê que Kiev destine uma parte das receitas oriundas de seus recursos minerais para um fundo gerido em colaboração com os Estados Unidos. Essa iniciativa é considerada essencial para assegurar o respaldo firme de Trump à Ucrânia, especialmente enquanto ele busca uma resolução rápida para o conflito com a Rússia. As discussões entre EUA e Rússia, até o momento excluindo a participação da Ucrânia, estão agendadas para prosseguir na quinta-feira.

Trump declarou que Zelenskiy assinará o pacto referente aos minerais de terras raras e outros assuntos durante sua estadia em Washington. Contudo, ressaltou que não haverá garantias abrangentes de segurança por parte dos EUA.

A Ucrânia tem procurado assegurar garantias de segurança como parte deste acordo, que Trump apresentou como um contrapeso ao auxílio militar norte-americano destinado a Kiev ao longo da guerra iniciada com a invasão russa em 2022. O presidente dos EUA afirmou: “Não darei garantias de segurança além de — muito. A Europa fará isso”, embora tenha evitado detalhar quais seriam essas garantias.

Em um discurso noturno via videoconferência, Zelenskiy enfatizou que as discussões com Trump devem evidenciar a necessidade urgente de garantias de segurança para evitar que a Rússia cause mais devastação em outros países. Ele salientou também que o apoio dos EUA é crucial: “Para mim e para todos no mundo, é importante que o auxílio norte-americano não seja paralisado. Força é necessária no caminho para a paz”, destacou.

Recentemente, o presidente da Câmara dos EUA, Mike Johnson, expressou a falta de disposição entre os legisladores americanos para aprovar novos financiamentos destinados à Ucrânia. Essas declarações surgiram após Trump ter se referido a Zelenskiy como “ditador”, alertando-o sobre a necessidade urgente de alcançar um entendimento com a Rússia antes que a situação se agrave.

Zelenskiy também manifestou preocupações sobre como o atual rascunho do acordo pode ser interpretado no futuro, enfatizando que não deseja que a Ucrânia seja vista como uma devedora obrigada a ressarcir centenas de bilhões de dólares referentes ao apoio militar recebido anteriormente. “O acordo pode fazer parte das futuras garantias de segurança… um acordo é um acordo, mas precisamos compreender a visão mais ampla”, comentou.

Ele concluiu afirmando que o sucesso desse pacto depende significativamente das conversas estabelecidas com Trump: “O acordo pode ser um grande sucesso ou pode passar silenciosamente. E o grande sucesso depende de nossas conversas com o presidente Trump.”