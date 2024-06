Visita casa a casa reforça combate à dengue no Parque Aliança, em Ribeirão Pires

No fim da última semana, equipe do Centro de Controle de Zoonoses, da Prefeitura de Ribeirão Pires, realizou visita casa a casa no Parque Aliança. Além da conscientização e distribuição de materiais informativos, os agentes de combate a endemias fizeram também as vistorias nas residências, em busca de possíveis focos. Apenas neste ano, são quase 4 mil residências já vistoriadas. As visitas casa a casa reforçam as atividades de prevenção da Prefeitura no cenário atual de aumento nos casos de dengue no Estado de São Paulo.

O Coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Ribeirão Pires, Paulo Sérgio França, destaca que a Prefeitura está trabalhando para reforçar a conscientização sobre os cuidados necessários. “A cidade tem trabalhado tanto na parte educacional, com ações de conscientização, nebulização em pontos necessários. É preciso entender que o combate à dengue é uma ação conjunta entre Poder Público e sociedade civil”, destacou o coordenador.

Visita casa a casa Jardim Luzo – Na última semana, equipes do Centro de Controle de Zoonoses e também agentes comunitários de saúde do bairro fizeram orientações aos moradores. Foram realizados coleta de para amostrar para analisar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti.